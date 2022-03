Un homme à la mine renfrognée se penche sur le tract qu’on lui tend. En lisant le contenu, son visage s’éclaire. « Je suis moi-même encarté, c’est bon ça, se marre-t-il. J’ai même envie de dire, y a bon ça… Y a bon Banania ! » Il l’empoche, hilare, et s’en va. Plus tard, une dame murmure qu’on a « bien du courage de tracter dans un quartier halal », s’attirant les sourires entendus des compères présents à mes côtés. Un autre chaland, moins content, lance un tonitruant « Ça va les nazis ? » Réaction offusquée d’un militant : « Et la démocratie alors, vous en faites quoi ? » C’est jour de marché en Zemmourie. J’ai des tracts appelant à voter pour le candidat d’extrême droite plein les mains. Et à cet instant, je sens que ça va être long.

Pendant plus de trois mois, pour Les Jours, j’ai infiltré des équipes du parti Reconquête. J’ai œuvré dans des cellules nationales de « phoning » et milité physiquement au niveau local, dans un groupe parisien. Mi-novembre 2021, j’ai rempli un formulaire d’inscription sur le site de l’association des Amis d’Éric Zemmour. Deux semaines plus tard, sans autre forme de procès, j’étais intégré à plusieurs boucles Telegram, une messagerie chiffrée. Mon profil n’a pas eu l’air d’être très contrôlé. Je l’avais pourtant déposé sous mon propre patronyme en raison des contrôles de passe sanitaire et d’identité, qui se révèleront d’ailleurs fréquents.