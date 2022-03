Les Zemmouristes et les médias : tous en haine

​​«Vous devriez lire Le traître et le néant, nous exhorte un homme élégant avec qui l’on pratique la verte critique du gouvernement, l’un de nos sports favoris, entre “Zamis” d’Éric Zemmour. Vous découvrirez comment Macron a tout verrouillé, c’est vraiment un pourri. » L’un de mes acolytes du jour sort son portable pour noter le titre et demande le nom de l’auteur, sur quoi l’encostumé lui indique qu’il s’agit de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Pris d’une pressante envie d’étaler mon savoir journalistique – plutôt judicieux vu ma situation (lire l’épisode 1, « “Les Jours” ont infiltré le parti d’Éric Zemmour ») – , je lui fais remarquer qu’ils sont très forts, que je les aime bien. Pas mécontent de moi, j’en remets une couche, ajoutant avoir cependant ouï dire qu’ils étaient surnommés « Melon et Melon » au Monde parce qu’ils seraient un brin prétentieux. « Attends, ils sont au Monde ?, me coupe mon compère, éberlué et qui ne retient visiblement que ça de ma super anecdote. Ils font autre chose que des trucs de gauchistes ou pro-Macron, eux ? »



En Zemmourie, le rapport aux médias s’analyse selon deux grilles de lecture. Il y a celle du parti, Reconquête, et de son chef, qui se servent des médias traditionnels pour diffuser leurs idées, profitent à fond du bloc réactionnaire qui va de CNews à Europe 1 en passant par C8, et s’appuient sur des canaux de « réinformation » tout acquis à leur cause. Et puis, il y a celle de la base, manichéenne, où s’affrontent pro et anti.

Aux yeux des militants, la liste des médias du camp de la vérité est vite faite : CNews et « Valeurs actuelles »

Commençons par cette dernière.