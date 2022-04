Zemmour : ceux qui l’aiment prendront le tract

En lisant les tracts à peine déballés, Jeanne tique. « “Arrêt de l’immigration”, ce n’est pas très… Enfin, il est un peu délicat celui-là, non ?, s’interroge la numéro 2 de mon groupe de militants parisiens. On n’est pas contre l’idée, bien sûr. Mais bon, ce n’est peut être pas le lieu. » Le « lieu », c’est le boulevard de Reims, dans le XVIIe arrondissement de la capitale, en lisière du périphérique. Ce marché où les « grognards » – surnom dont s’affublent les militants de Reconquête – s’apprêtent à tracter comme chaque samedi se tient à l’ombre de grandes barres d’immeubles, situé dans le Nord-Ouest du XVIIe, plus populaire et métissé que le très huppé Sud de l’arrondissement, où les zemmouristes s’activent plutôt les dimanches. « Une clientèle difficile pour nos idées », nous avait-on prévenus lors d’une réunion de préparation. « C’est limite, évitons », tranche le compagnon de Jeanne. « Bon, il reste toujours celui sur l’école. C’est plus adapté », concède cette dernière en réajustant son éternelle casquette estampillée Zemmour 2022.

Nous sommes fin janvier et c’est la première fois que la propagande électorale de Reconquête est aussi explicite. Jusqu’alors, l’état-major du parti attendait de voir la réaction des gens avant d’afficher ouvertement la couleur. Les premiers prospectus portaient sur le programme pour l’éducation d’Éric Zemmour, sans photo et avec son patronyme en petits caractères.