Les ados, matchs à lait des influenceurs

«Ce matin, une collègue m’a rapporté l’anecdote suivante. Alors qu’elle visitait un collège, elle a demandé à des élèves ce qu’ils voulaient faire plus tard. Un tiers de la classe a répondu : “influenceur !” » Ces paroles ont été prononcées par le député socialiste Arthur Delaporte, lors de l’examen en commission de la proposition de loi pour lutter contre les dérives des influenceurs, qu’il a portée avec le député Renaissance Stéphane Vojetta au printemps dernier (lire l’épisode 1, « Influenceurs : le plus jeune métier du monde »). Courons vérifier cela : rendez-vous est pris dans le sud des Hauts-de-Seine, au lycée Thomas-Masaryk de Châtenay-Malabry. Un collège d’un milieu populaire, où une dizaine d’ados de quatrième et de troisième se prêtent de bonne grâce au jeu des questions-réponses, pour raconter comment ils perçoivent les influenceurs.

Autour de la table, Ena, Ouissal, Mariam, Titiane, Anas, Sarah, Khadija, Sofia, Fatouma et Rifatul. Une petite gêne est palpable, raconter qui on suit sur les réseaux, c’est un peu se dévoiler devant les autres. Mais très vite, quand le tour de table commence, un nom fuse : la plupart des filles suivent Poupette Kenza. La Normande exilée à Dubaï qui étale sa vie sur les réseaux a la cote. « Elle partage beaucoup de choses, ça permet de voir qu’elle partage la réalité alors que certains nous mentent sur leur vie », explique Ouissal, qui la suit au quotidien. À les écouter, on sent que Poupette alimente les discussions entre copines. « Moi, je n’ai pas beaucoup de réseaux. TikTok, Insta ou Snap j’ai pas. Mais comme Ouissal la suit, elle me raconte, explique Mariam. Mais c’est pas trop la vie des gens qui m’intéresse. Je passe plutôt du temps sur YouTube, sur les comptes des créateurs qui ont des bons projets, comme les gens du “Loat”, Mastu par exemple. » À chaque nom d’influenceur proposé, les exclamations fusent autour de la table et très vite, une distinction apparaît : « YouTube, c’est plus vrai je trouve, glisse Titiane. Il y a clairement des catégories : d’un côté, les influenceurs de la téléréalité qui ne font que du placement de produits, on dirait qu’ils vont sur la plateforme juste pour ça ; après, il y a ceux qui montrent les bons et les mauvais moments à leur communauté, ça les rend plus attachants. Mais ceux de la téléréalité, ils sont toujours dans l’exagération, c’est trop. » Personne n’est dupe, fabriquer des histoires et des altercations, ça fait du buzz et ça fait vendre par ricochet.

Pour les ados, les réseaux sont des chaînes de divertissement en continu. S’ils s’y exposent, c’est pour gagner une audience

À les écouter, on sent qu’ils sont un peu comme les téléspectateurs sondés, qui disent préférer Arte mais ne peuvent s’empêcher de jeter un œil à TF1.