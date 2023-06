Salut la commu ! Les abonnés trafiquent l’influence

Se rendre compte qu’on a trouvé le bon ton, les bonnes histoires, que ça accroche. Et que les abonnés affluent. Comprendre que ce que l’on partage suscite l’intérêt, qu’une communauté est en train de se créer autour de ses publications. « C’est l’étape de surprise », décrit le sociologue Joseph Godefroy, dont la thèse portait sur « Des influenceurs sous influence ». « Celle où l’on prend conscience que ce que l’on raconte intéresse vraiment des gens. » Vient alors une période d’euphorie, où les créateurs de contenu vont souvent passer par plusieurs phases d’ajustement, parfois après avoir trop échangé avec leurs abonnés, en oubliant de se préserver ou en devenant trop intimes avec eux. Tous en sont conscients : c’est ce lien avec une communauté qui leur permettra d’aller plus loin. Et, peut-être, de franchir une seconde étape : celle de vivre un jour de leur activité. Alors, jusqu’où aller avec eux ?

Chez les influenceurs et influenceuses les plus jeunes, ou bien chez celles de la téléréalité, il n’est pas rare que la communauté ait un surnom. Le plus célèbre est certainement celui des « poupettes », qu’attribue Poupette Kenza aux millions de femmes qui la suivent. Mais on retrouve les habituels sobriquets que l’on donne habituellement à un amoureux ou une amoureuse ou à de très proches amies – « mes amours », « mes chéries » –, soulignant paradoxalement la force d’un lien et une proximité avec un groupe de personnes jamais croisées « IRL », dans la vraie vie.

Pour faire gonfler le sacro-saint taux d’engagement, il faut choyer ses abonnés, lire les commentaires, y répondre… Une activité chronophage

Ces échanges vont peu à peu s’immiscer dans la création de contenu, modifiant la trajectoire envisagée par le ou la créatrice. Éric, à la tête de la chaîne YouTube du Radis irradié, avait ainsi au départ choisi de ne pas se montrer dans ses vidéos. Simple voix off, ce choix allait bien à celui qui dénonce des arnaques et peut mettre en cause des personnalités du monde de l’influence. Sauf qu’il a commencé à recevoir des commentaires négatifs, l’accusant de ne pas assumer ses propos. « On m’a clairement dit qu’accuser les autres sans se montrer était lâche. Donc sur un coup de tête, j’ai répondu à l’attaque en m’affichant. » Aujourd’hui, Éric regrette d’avoir cédé : à force de « dénoncer à visage découvert dans des vidéos qui font plus d’un million de vues, je ne suis pas toujours tranquille », dit-il. Pour autant, il pense que ce tournant lui a aussi permis d’avoir plus d’« engagement » de la part de sa communauté. Un choix à double tranchant.

Modérer les commentaires — Illustration Simon Lambert/Les Jours.

Sixtine, elle, recevait de plus en plus de commentaires l’encourageant à partager son quotidien sur sa page Instagram Ma petite organisation.