Magali Berdah, l’amazone d’influence

Elle ne connaissait rien à la téléréalité, elle a débarqué dans le milieu par hasard, elle en a fait l’un des business les plus juteux de la décennie. Aujourd’hui, son existence est mille fois plus rocambolesque que n’importe laquelle des émissions dont sont issus les influenceurs dont elle est l’agente. La vie de Magali Berdah, c’est une telenovela : un jour un drame. Sauf que certains ont manqué lui coûter la vie. Il faut dire qu’elle a toujours eu le goût du risque. Ou du moins celui de l’entrepreneuriat. Il y a en elle une sorte de Bernard Tapie des temps modernes. Magali Berdah est issue d’un milieu populaire, comme lui. Elle est à fleur de peau, il est « entier » (c’est ce qu’on dit pour les hommes). Elle a la rage de vaincre, par tous les moyens, comme lui. Elle adore la lumière, comme lui. Elle peut s’attacher très fort à ses amis et les embarquer dans ses plans bancals, comme lui. Et comme Bernard Tapie, elle a monté des sociétés, les a coulées, n’a pas toujours joué franc jeu, a parfois perdu, a toujours rebondi.



Mais l’un a fait de la prison et a dû rembourser des sommes colossales, tout en gardant son aura. L’autre, Magali Berdah, a également été condamnée – à du sursis et à des remboursements bien moindres. Seulement, dans son cas, on cherche les soutiens affichés. Et se pencher sur les seize mois qu’elle vient de vivre revient à prendre un souffle de haine chaud comme la braise. De la violence, des coups tordus, des menaces quotidiennes, et pas seulement virtuelles. Le cap du harcèlement pur et dur a été franchi depuis longtemps, au point de devenir, assure aux Jours Magali Berdah, le plus gros dossier d’enquête mené par l’OCLCH, l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine. Et cette différence de traitement entre un Tapie et une Berdah ne tient peut-être pas qu’à une histoire de charisme ou d’époque. Mais remontons un peu le fil de l’histoire pour comprendre.

Magali Berdah est d’abord une serial entrepreneuse de la Côte d’Azur qui pense toujours au coup d’après

Née en 1981, Magali Berdah est une serial entrepreneuse de la Côte d’Azur. D’abord courtière dans les mutuelles, elle y gagne bien sa vie. Mais elle pense toujours au coup d’après, le statu quo semble interdit, peut-être la peur de l’ennui. Alors elle trouve un associé et s’installe en indépendante à Juan-Les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, recrute, démarre sa propre agence de courtage. Mais, raconte-t-elle dans