Et Jupiter fit baisser le mercure à 19°C…

Le changement climatique ayant fait passer aux Français une Toussaint à hauteur d’été indien, on a bien failli oublier que décembre serait peut-être rude. Emmanuel Macron, lui, avait prévenu bien trop tôt que cet hiver, il faudrait sortir les pull-overs. Nous sommes le 5 septembre, il fait 29,7 degrés sur Paris et il lance que la mesure la plus efficace pour économiser de l’énergie, c’est « baisser un peu la clim et mettre la température à 19°C ». Une injonction formulée lors d’une conférence de presse organisée à l’Élysée pour préparer les foules au plan de sobriété énergétique concocté pendant les grandes vacances. Résumons : la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie a interrompu les livraisons de gaz fossile vers l’Europe, la moitié des centrales nucléaires françaises sont à l’arrêt pour des problèmes de corrosion notamment. Résultat, l’énergie risque de manquer l’hiver venu. Pour éviter les coupures de courant, il faut traquer les gaspillages. Et en tout premier lieu, d’après le Président, ceux liés au chauffage. Les troupes gouvernementales se mettent immédiatement au diapason du mot d’ordre mercurien – jupitérien , c’est quand il fait chaud. Le 27 septembre, le ministre des finances Bruno Le Maire est sur France Inter : la résistance thermostatique valant pour tous, on ne le verra plus « avec une cravate, mais un col roulé », jure-t-il – photo de promo façon pub pour Celio à l’appui quelques minutes plus tard – , et les fonctionnaires de Bercy peuvent dire adieu à la tiédeur de leurs bureaux. Vive les 19 degrés.

Derrière la com à gros sabots, plusieurs questions affleurent : qu’est-ce que la mesure pèse réellement ? Est-il possible de la mettre en œuvre de façon socialement juste ? Et que ne dit-elle pas ? Sur quels autres leviers pourrait-on – devrait - on ? – agir pour obtenir un résultat optimal ? Autant d’interrogations qui serviront de fil à cette série sur les injonctions écolo-gouvernementales. Car dans la foulée, c’est la Première ministre Élisabeth Borne qui opte pour une doudoune légère en réunion, après avoir expliqué sur BFMTV que, même si la météo annonce 15 degrés dans la capitale, on n’allume pas le chauffage à Matignon. Ce déballage textile suscite immédiatement les moqueries des uns et la consternation des autres. Il est ainsi aisé pour la