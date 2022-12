10 % d’économies d’énergie : c’est l’écogeste qui compte

Le sapin est resté allumé ? Les bougies préparées pour rassurer tata en cas d’extinction généralisée des feux au moment de la bûche sont restées dans la boîte ? Bravo ! C’est aux efforts des Français, et donc les vôtres, que vous le devez. Ça valait le coup de mettre un col roulé supplémentaire. Continuez jusqu’à Pâques, et pour la Trinité, on en reparle. C’est en substance la conclusion à laquelle le discours du gouvernement a préparé le peuple pendant les dix jours qui ont précédé ce Noël 2022, sur fond de crise énergétique. À quelques dizaines d’heures de l’ouverture des cadeaux, le Réseau de transport d’électricité (RTE), qui délivre le signal Ecowatt, l’annonçait dans une note publiée le 20 décembre. Pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, il anticipait que la probabilité d’émission d’un signal Ecowatt rouge était quasi nulle et que durant la première partie du mois de janvier, le niveau de risque était abaissé de « élevé » à « moyen », tout comme le reste de l’hiver, « sous réserve du maintien des efforts d’économies d’énergie et d’une situation satisfaisante de l’approvisionnement en gaz ». D’ailleurs, la présidente de la Commission de régulation de l’énergie, l’ancienne ministre Emmanuelle Wargon, assurait mercredi sur France Inter qu’aucun risque de coupure ne surviendrait d’ici au 15 janvier. Ouf ! L’Hexagone et ses habitants ont eu chaud. Ou plutôt frais.

Le gouvernement choisit de vanter le succès de ses injonctions à la sobriété et refuse de prendre en compte la dégradation du contexte économique

Car la fin de l’année a bien failli jeter un froid. Début décembre, l’hiver s’installe pour trois semaines. Le gouvernement se lance dans la préparation des esprits à des risques de coupure du système électrique par tranches de deux heures pouvant toucher jusqu’à 60 % des Français. La sobriété, les Français l’ont déjà pas mal déroulée depuis le 6 octobre et le lancement du plan national concocté par la Première ministre Élisabeth Borne. Enedis a même expliqué que ses clients, 70 % des particuliers et la moitié des entreprises, ont réduit de 10 % leur consommation électrique par rapport à 2021, la tendance se poursuivant même dans l’avant-dernière semaine de décembre avec une baisse, plus modérée, de 7,4 %. Il est donc grand temps de rétropédaler sur cette histoire de coupures. Le dimanche suivant, Olivier Véran assure ainsi sur RTL que le gouvernement « n’a jamais eu l’intention de faire peur aux Français » mais plutôt de les « sensibiliser à la sobriété énergétique ».

Une opératrice travaille dans la salle de « dispatching » de la production électrique du centre RTE de Marseille, le 27 novembre 2013 — Photo Romain Beurrier/Réa.

À la fin de cette séquence, le 13 décembre, on se gèle encore mais Météo France voit déjà le bout du froid, et RTE annonce qu’on frôle les 10 % d’économies d’énergie.