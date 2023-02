La retraite à 64 ans ? Pas de panique, le climat nous aura tués avant

«Pour sauver les retraites, sauve la planète ! » C’est avec cette pancarte qu’a défilé Céline, légèrement derrière le cortège de la CFDT, contre la réforme des retraites ce mardi à Paris. « Pour moi, la retraite, c’est dans trente ans. Le Giec nous explique qu’à cette date-là la planète risque d’être invivable ; Emmanuel Macron nous explique, lui, que la réforme des retraites est urgente. Je tiens à lui rappeler où se situe la véritable urgence », lance cette enseignante de 35 ans qui marche pour la troisième fois en trois semaines. À l’arrière, quelques dizaines de militants de l’Alliance écologique et sociale, collectif de syndicats et d’associations environnementales, sont également là pour tisser ces questions. Oxfam France, qui fait partie de ce rassemblement, a appelé pour la première fois à rejoindre la manifestation intersyndicale. L’ONG pointe la contribution de la réforme à l’aggravation des inégalités en France, alors qu’une « une taxe d’à peine 2 % sur les fortunes des milliardaires français suffirait à financer le déficit des retraites ». Derrière la banderole « Inégalités et climat, même combat », Cécile Duflot, sa directrice générale, défend ce slogan. « Les deux histoires sont imbriquées : si on veut faire la transition écologique, il faut faire des choix financiers forts. C’est irréalisable si ce ne sont pas des choix solidaires », assure-t-elle.

Elle rappelle également qu’en rendant plus difficile l’accès à une retraite à taux plein le projet gouvernemental risque d’encourager ceux qui en ont les moyens à se tourner vers des fonds de pension pour en assurer une partie via un système par capitalisation. Or cette épargne pour les plus riches (lire l’épisode 5, « Sobriété : mangeons les riches ! ») – qui représente déjà la bagatelle de 250,6 milliards d’euros d’actifs en 2020 en France – est assurée par des gestionnaires qui investissent massivement dans les énergies fossiles. « Aucun des grands acteurs de l’épargne en vue de la retraite n’a adopté d’engagements mettant fin au développement des projets de production et de transport du pétrole et du gaz ni permettant une sortie progressive du secteur », pointe ainsi l’ONG Reclaim Finance, dans une note publiée en janvier. Non loin d’Oxfam, des militants du mouvement climat défilent derrière une banderole qui réclame d’une seule voix la « justice climatique et sociale ». Pour eux, la retraite à 64 ans ne rime pas avec un monde neutre en carbone.