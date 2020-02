IA, la créature du labo

​Fin 2019, une information est venue secouer le petit monde des chercheurs et des artistes qui travaillent sur l’intelligence artificielle appliquée à la musique : Douglas Eck s’est installé à Paris et ce n’était pas un mouvement anodin du tout. Car Eck est le directeur du laboratoire Magenta de Google, spécifiquement dédié à l’IA et la création musicale au sein de Google Brain, qui regroupe tous les travaux de recherche du géant du web dans des champs aussi divers que la santé, l’éducation, la traduction ou l’informatique quantique. Et s’il a fait le choix de déménager à Paris, c’est que la capitale française est aujourd’hui l’épicentre de l’IA musicale, là où beaucoup de choses se passent.

À Paris, il y a en effet le laboratoire d’IA de Spotify, celui de Sony CSL, mais surtout l’Ircam, une institution publique qui, à sa création en 1970, est apparue à certains comme trop théorique, trop hors sol, trop plongée dans la musique compliquée. « Je voulais venir à Paris parce que j’avais envie d’y vivre et continuer à apprendre le français après quelques années à Montréal, m’a dit récemment Doug Eck, petites lunettes rondes et visage éternellement jeune, dans les locaux de Google situés près de la gare Saint-Lazare (VIIIe arrondissement). Mais surtout, je voulais venir parce qu’il y a l’Ircam. Ils ont été très importants dans les travaux sur le traitement du signal et le machine learning. »

Les réseaux de neurones, avancée des années 1950 revenue au premier plan dans les années 1980, sont la révolution qui va permettre de parler d’intelligence artificielle

Retour en arrière dans l’histoire technologique qui a permis d’en arriver là où nous en sommes début 2020, à l’aube d’un surgissement de l’intelligence artificielle dans la musique populaire. On va faire court et simple, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Dans les années 1970, après moult débats et expériences, les chercheurs américains en sciences cognitives et informatiques Allen Newell et Herbert Simon estiment que la résolution de problèmes par le cerveau humain peut être représentée de façon mathématique, donc reproduite par un ordinateur. Il ne s’agit pas de dire qu’une machine peut penser comme un humain, mais qu’elle peut trouver ses propres façons de résoudre des problèmes précis.