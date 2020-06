IA contre hologrammes : le soulèvement des machines

Quel est le rapport entre les Rolling Stones, Elton John, Cher, Billy Joel et Paul McCartney ? Ils ont plus de 70 ans et ont compté en 2019 parmi les plus grosses tournées américaines. Certes, notre époque a ses grands noms – les Beyoncé, Rihanna ou Ed Sheeran – , mais plus de la moitié des vingt tournées les plus rentables l’an dernier outre-Atlantique ont été celles de vétérans du circuit. La nostalgie paye et elle est moins risquée que la nouveauté, le jackpot est donc double. Mais cette stratégie poursuivie depuis les années 2000 par les grandes entreprises du spectacle mondial va bientôt se heurter à un problème structurel très cru : tous ces artistes vont bientôt arrêter de monter sur scène, voire, qui sait, mourir.



C’est pour cela que cette industrie du spectacle éternel s’est prise d’une passion qui dure pour les hologrammes capables de faire revivre Whitney Houston ou le rappeur 2Pac, et donc bientôt Mick Jagger et ses copains pour essorer la légende du rock’n’roll jusqu’à la dernière goutte. Mais ces hologrammes ne sont qu’une première étape pour l’industrie du divertissement, qui regarde aujourd’hui avec attention le grand mouvement vers les concerts virtuels au cœur des grands jeux vidéo actuels ainsi que le secteur de la musique assistée par l’intelligence artificielle (IA). Dans ce domaine, la publication de l’outil OpenAI Jukebox, en avril dernier (lire l’épisode 4, « Elvis n’est pas mort, il est caché dans un robot »), a été un moment d’accélération soudaine et, déjà, certains s’imaginent dépasser l’imitation par hologramme pour redonner vie à Kurt Cobain ou à Nina Simone avec de nouvelles chansons. Les barrières technologiques, éthiques et juridiques sont encore nombreuses, mais plus rien de tout cela ne semble désormais impossible.