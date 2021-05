En Irlande du Nord, le Brexit sème les « Troubles »

De Belfast (Irlande du Nord)

«On s’est fait niquer. » Darzo Leighton grimace. Il croise et décroise ses bras recouverts de tatouages nordiques. Malgré l’apparition du soleil en fin de journée, la température ne dépasse pas les 13°C sur le parking de Donegall Pass où il rejoint, flûte en poche, une vingtaine de musiciens. Dans ce quartier ouvrier qui borde le centre-ville de Belfast, l’atmosphère festive de la soirée ne cache pas l’amertume : « Ici, il y a de la colère, beaucoup de colère. » Comme si la paix et la réconciliation post-guerre n’étaient pas un défi assez grand à relever, l’Irlande du Nord fait face à un nouveau problème. Depuis le 1er janvier, le Brexit souffle sur les braises des divisions encore bien présentes dans cette province britannique, où la notion même de « pays » est controversée.



Il y avait déjà fort à faire. L’accord de paix de 1998 a sonné la fin de trente années de « Troubles », de guerre civile, sans réconcilier les ennemis d’hier. L’entente paisible est un mirage pour beaucoup, et la population se partage encore entre « verts » et « oranges ». Vert pour les républicains, majoritairement catholiques, qui aimeraient être gouvernés par Dublin et se disent Irlandais. Orange, de l’autre côté, pour les protestants qui s’enorgueillissent de faire partie du Royaume-Uni. Les plus aisés et modérés de ce deuxième groupe se disent « unionistes » quand, dans les quartiers pauvres, on est « loyalistes » et militants.