En Israël : « C’est une année où, chaque jour, j’ai été confronté à la mort »

J’ai rencontré S. au début de la guerre, en décembre 2023. Il était à l’hôpital, sur un fauteuil roulant. Quelques jours plus tôt, un drone lui explosait au niveau des jambes, dans l’enceinte d’une école à Gaza. Il s’est retrouvé projeté en l’air, avec de profondes blessures aux membres inférieurs. Il était sur place car des corps d’otages avaient été découverts quelques heures plus tôt. S. n’est pas combattant, il est dentiste. Son rôle depuis le 7 Octobre était d’identifier, via leur empreinte dentaire, les cadavres dont l’état ne permettait pas une reconnaissance visuelle. Juif pratiquant, il a été « heureux », d’une certaine manière, de permettre aux familles de disparus – civils et combattants – de pouvoir entamer leur travail de deuil en leur rendant leurs proche. Aujourd’hui, à la fin de cette première année de guerre, il ne voit pas encore se dessiner les contours d’une fin prochaine du conflit.



Un an depuis le 7 Octobre et le début de la guerre à Gaza, et désormais Israël intensifie sa guerre contre le Hezbollah au Liban. Est-ce que vous voyez la fin de la guerre se rapprocher ?

C’est une question complexe. Maintenant, nous avons commencé à protéger également le nord du pays, en attaquant le Hezbollah au Liban. Nous n’avons pas d’autre choix que de rétablir la sûreté dans le nord.