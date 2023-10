Le bilan a dramatiquement augmenté en cette deuxième semaine de conflit entre le Hamas et Israël. Au seizième jour, près de 4 400 Palestiniens ont péri – 2 400 il y a une semaine – face aux 1 400 Israéliens assassinés par les commandos du Hamas le 7 octobre. À Gaza, après douze jours d’un siège total, sans eau, ni électricité, ni carburant, l’aide humanitaire est entrée pour la première fois, ce samedi matin, quelques gouttes dans un océan de détresse.

Vingt camions, suivi de dix-sept autres ce dimanche. C’est la toute première lueur d’espoir pour la population gazaouie, bombardée par l’État hébreu depuis le 7 octobre dernier. Des camions remplis de nourriture, d’eau et de médicaments. On y trouve également des kits de traumatologie, des traitements contre les maladies chroniques et du matériel sanitaire. Des biens plus qu’essentiels. Ils sont entrés dans la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah, au sud de l’enclave palestinienne, à la frontière avec l’Égypte, où les semi-remorques palestiniens ont emporté l’aide humanitaire pour la distribuer.

Une petite quarantaine de camions chargés d’aide humanitaire est entrée à Gaza ; 300 à 400 le faisaient avant le conflit

Une paille en comparaison des besoins des Gazaouis. « Il faudrait au moins 100 camions par jour », a fait savoir l’Onu. Léo Cans, chef de mission à Médecins Sans Frontières pour la Palestine, rappelle qu’avant le conflit, 300 à 400 camions entraient chaque jour dans la bande de Gaza. Par ailleurs, la porte du terminal de Rafah a été refermée, quelques heures à peine après le passage du premier convoi. Et ce, en dépit des appels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à permettre « un accès humanitaire durable et ininterrompu par le poste-frontière de Rafah ». Mêmes messages martelés par le secrétaire général de l’Onu, António Guterres, lors du Sommet pour la paix, organisé ce samedi au Caire, en Égypte. « Il faut agir maintenant pour mettre fin au cauchemar », et mettre en place un « cessez-le-feu humanitaire » pour les quelque 2,4 millions de Gazaouis, « au bord de la catastrophe ».

Des Palestiniens attendent de passer la frontière égyptienne au poste-frontière de Rafah, dans la bande de Gaza, le 16 octobre 2023 — Photo Fatima Shbair/AP/Sipa.

C’est peu dire qu’ils l’attendent, cette aide humanitaire. Abou Mounir, père de six enfants, est toujours réfugié dans le centre de la bande de Gaza. « Les maisons au sud de Gaza city sont prises d’assaut par des centaines de milliers de déplacés depuis vendredi 13 octobre. Il y a des dizaines de personnes dans la plupart d’entre elles ! Et les écoles sont encore plus bondées, raconte l’homme de 49 ans.