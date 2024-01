Or, survivant du 7 octobre : « Je ne sais plus ce qu’est la vie normale »

Or S. est un jeune homme de 21 ans. Lorsque je l’interviewe, il se trouve dans un camp de base de l’armée israélienne, à une dizaine de kilomètres de Gaza. Il accomplit son service militaire au sein de la brigade Golani, une unité israélienne d’infanterie ancienne et prestigieuse. Après le témoignage d’Asma Abu Syam, Palestinienne, qui raconte trois mois d’horreur dans la bande de Gaza (lire l’épisode 8, « “Là je suis en vie, mais dans une heure, est-ce que je serai encore là ?” »), voici celui d’Or, cent jours après l’attaque du 7 octobre, dont il a réchappé par miracle après avoir fui le festival Tribe of Nova, pris pour cible par le Hamas.

Je m’appelle Or

« Je m’appelle Or S., j’ai 21 ans, je suis originaire d’un village de Galilée, dans le nord d’Israël. Je suis combattant dans la brigade Golani. Tu connais Golani ? Tout le monde aime Golani, n’est-ce pas ? [Une sorte de compétition railleuse existe entre les unités pour déterminer qui sont les meilleurs combattants, ndlr.] Mon père était dans la brigade Golani, comme mon grand-père. Il y a une tradition familiale. Aujourd’hui, j’ai la charge de convoyer le matériel logistique dans Gaza, je ne combats pas vraiment. Mais j’y retourne bientôt. Là, nous sommes dans un parc naturel que Tsahal a transformé en camp pour les troupes qui entrent et sortent de Gaza.

Que te dire ? En temps normal, j’aime les fêtes, j’aime la musique trance, j’aime voyager. Je suis dans le monde de la trance depuis mes 18 ans, j’ai toujours aimé écouter cette musique, et j’ai commencé à aller à ces fêtes dans la nature il y a deux ans. C’est un monde ouvert à tous, une belle communauté. C’est très spécial, ce sont des gens bien. »

Le lever du soleil et les premières explosions, le 7 octobre

« Le 6 octobre au milieu de la nuit, nous sommes partis à trois voitures de chez moi : la mienne, avec quatre amis de l’armée, une avec quatre copains de mon village de Galilée, et une autre avec ma copine et une amie à elle. Nous sommes arrivés à la fête vers minuit. Nous avons fait la queue pour rentrer, avons aménagé un petit coin avec nos tentes et avons dansé toute la nuit. Dans ces festivals, le moment le plus apprécié de tous, c’est le lever du soleil… Chacun commence à découvrir qui est autour de lui, à voir la beauté des gens, la nature, le monde qui se réveille, le soleil qui chauffe les visages. C’est le moment le plus fort de chaque festival. Tout le monde l’attend.

Quand le soleil s’est levé, on a commencé à entendre les explosions.