Ils s’appellent Zélie, Maxence, Lakhdar, Kaïs, Marylie, Jules, Makeda, Anas et Clément. Ils ont entre 20 et 24 ans et sont sympathisants des Républicains, d’Europe Écologie-Les Verts, de la France insoumise, ou du Rassemblement national ; mais aussi engagés au sein de mouvements citoyens écologistes et féministes ; ou bien déjà fatigués de la vie civique. Les Jours ont choisi de les raconter afin de prendre la température de cette génération (ou plutôt de ces morceaux de jeunesse) à l’aube de l’élection présidentielle 2022. Pendant plusieurs mois, ils seront nos yeux sur la santé du pays, les enjeux qui le traversent et ceux qui les concernent.



Ce sont eux qui décideront du prochain président (ou présidente, on ne désespère pas…). Avec 5 millions d’inscrits, la tranche des 18-24 ans est celle qui pèse théoriquement le plus sur les listes électorales ; les boomers n’ont qu’à bien se tenir… Sauf que les boomers, eux, votent, contrairement aux milléniaux. Et ça change tout. Lors du premier tour des dernières élections régionales, 87 % d’entre eux ont délaissé les urnes selon une estimation réalisée par l’institut Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France. À l’inverse, les électeurs de plus de 65 ans ont participé en masse jusqu’à peser dans le corps électoral 1,4 fois leurs poids dans la population, relève Vincent Tiberj, chercheur au Centre Emile-Durkheim de Sciences Po Bordeaux. Un déséquilibre qui a contribué à favoriser la droite.

L’abstention record des jeunes aux régionales de 2021 n’est pas un accident : la désaffection croît depuis 2007, mêmes aux scrutins présidentiels.

Avec 66 % d’abstention, le premier tour des régionales 2021 a constitué le plus gros boycott électoral de l’histoire de la Ve République.