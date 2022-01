La jeunesse qui prend parti

Quand on la rencontre pour la première fois, on le sent, on le sait : Zélie est dans la politique. La posture, le ton, le choix des mots… Tout est là. De fait, elle était l’une des architectes de la campagne d’Éric Piolle lors de la primaire écologiste. Séduite en particulier par sa proposition d’« ISF climatique », elle a rejoint le maire de Grenoble en juillet dernier et participé à la mobilisation d’une centaine de comités locaux à travers la France. Hélas, le 19 septembre dernier, son cheval est dépassé au premier tour par Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, lequel remporte la primaire une semaine plus tard. « La primaire, c’est un jeu : il y a des perdants et des gagnants », concède Zélie. « Si ça s’est arrêté au premier tour pour Éric, Les Verts restent une “famille politique”, c’est-à-dire un parti avec une ambition commune. Ainsi, bien que je ne sois pas d’accord avec tout ce que dit Jadot, une chose nous rassemble : la volonté de voir triompher l’écologie et la justice sociale. »

Et c’est bien là la raison d’être d’un parti : le collectif. Une agglomération d’identités propres unies par un projet : la conquête du pouvoir par la promotion d’une idéologie. Mais pour Zélie, la force d’une formation politique telle qu’Europe Écologie - Les Verts (EELV) réside avant tout dans la proximité avec les citoyens.