Droits du foot : Canal+ se cramponne à la pelouse

Du foot sur Canal+. Si si, juré. Et non, ce ne sont pas, contrairement à certaines compétitions mineures achetées par Canal+ pour pallier le manque, les droits télé du championnat de baby-foot qu’a acquis la chaîne, ni ceux de la ligue amateur de footvolley, mais du bon gros foot. Celui qui, en ouverture de match, hulule « Ils sont les meilleurs/Sie sind die Besten » (tout le monde a reconnu le fameux hymne). Celui qui, à chaque rencontre, se ponctue de « Paris, Paris, on t’… » (merci de remplir vous même sans atteindre ni à l’intégrité ni à certain orifice de qui que ce soit). Oui, Canal+ vient de rôôôvenir dans le match (mais pourquoi on parle d’un coup comme Eugène Saccomano ?) en rachetant coup sur coup non seulement de la Ligue des champions mais également de la Ligue 1.

Pour la Ligue des champions, qui rassemble les meilleurs clubs européens, il faudra un petit peu grignoter son frein et continuer de regarder RMC Sport, pour l’heure détenteur exclusif. Les droits acquis par Canal+ le 29 novembre dernier démarrent en 2021 : à cette date, la chaîne aura le choix des rencontres les plus alléchantes pour chacune des journées de Ligue des champions, le mardi et le mercredi, les autres matchs étant diffusés sur BeIn Sports. Coût total : 375 millions d’euros par an, dont, à la louche, 300 millions juste pour Canal+.

Un micro de Canal+ sur un terrain de Ligue 1 en 2012 — Photo Fred Marvaux/Réa.

Mais pour la Ligue 1, c’est tout de suite ou presque. Souvenez-vous du funeste épisode 95 de L’empire : on était fin mai 2018 et Canal+ se faisait piquer les droits du championnat national 2020-2023 comme une bleue, ne décrochant nibe, alors qu’un groupe espagnol, Mediapro, raflait tout ou presque. Dans ce presque, il y avait le lot 3, acheté par BeIn Sports, comprenant deux matchs par journée, diffusés le samedi soir et le dimanche après-midi, ainsi qu’un magazine, le samedi soir également. Et c’est ce lot que vient de s’offrir Canal+.