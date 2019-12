Canal+ : et plan, dans les dents !

Mais c’est Noël ou quoi ? Après le meilleur de la Ligue des champions, après un bon bout de Ligue 1, après quelques morceaux de choix de la Ligue Europa, Canal+ s’offre un accord avec Disney. Pour des films produits par Mickey que la chaîne diffusera en prems (des dessins animés genre Le Roi lion et des longs-métrages avec des gens à super pouvoirs en slip moulant et à bitoniaux laser, style Avengers et Star Wars) et pour la distribution en France du service de streaming Disney+, dont l’étendue du catalogue proposé fait flipper toutes les plateformes concurrentes depuis son récent lancement aux États-Unis. « La force est avec nous », s’est même rengorgé le patron de Canal+, Maxime Saada, sur Twitter. La force, on ne sait pas, mais comme dirait l’autre, avec Max, les syndicats de Canal+ ne sont pas.



Dans son copieux et méticuleux rapport commandé par les élus du personnel, le cabinet Tandem démolit la stratégie de Canal+