Bolloré jette CNews aux osties

On ne sait si la France est la fille aînée de l’Église, mais le fiston chéri à sa maman, c’est sûr, c’est Vincent Bolloré. Au point d’avoir, à l’occasion de sa toute première aventure télévisée, Direct 8, en 2005, lancé Dieu merci !, émission on l’aura compris à base de bondieuseries. Au point de racheter l’hebdomadaire bien tradi France catholique en 2018. Au point d’offrir désormais à ses ouailles, jusqu’à il y a peu privées de messe pour cause de pandémie, En quête d’esprit sur la chaîne infos CNews, un rendez-vous dominical de cinquante minutes diffusé à 13 heures, où des messieurs habillés en noir avec des cols blancs et des pin’s en forme de croix discutent du petit Jésus.

Cierges, vitraux, mains qui prient et orgues d’église : bienvenue dans « En quête d’esprit », la nouvelle émission de CNews lancée en loucedé le 3 mai

Si, entre le beugloir populo de Pascal Praud augmenté de l’émission de Jean-Marc Morandini (où il laisse récemment dire à un de ses invités que le crachat est un « rituel religieux » chez les musulmans…) et la vitrine quotidienne d’Éric Zemmour avec vue sur le rance, CNews a pris une tournure des plus étonnantes, En quête d’esprit vient parachever le portrait. Celui d’une chaîne qui, bénéficiant gratuitement d’une autorisation d’émettre sur toute la France, déroule tranquillement l’idéologie la plus réac possible. Après, encore faut-il assumer, ce qui n’est pas le cas de la direction de la chaîne et de Canal+, sa maison-mère. La première d’En quête d’esprit, le 10 mai, n’a même pas été annoncée en interne, n’a pas été mise à disposition sur le replay de la chaîne et a été à peine promue du bout des lèvres sur Twitter en quelques mots laconiques : « Suivez, pendant une heure, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur CNews, En quête d’esprit. » Enfin, c’était celle qu’on pensait être la première.