Bolloré fait du rentre-dedans à Lagardère

Il faut qu’on vous raconte. Ce lundi 10 août au matin, nous rendant à l’invitation de Pascale Clark dans son émission Culture Médias sur Europe 1, nous gravîmes les quelques marches du toujours élégant immeuble blanc, dessiné par l’architecte Richard Meier, qui abrite Lagardère News, sis quai André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris. Le logo de l’ancien locataire, qui n’occupe plus les lieux depuis quinze ans, a disparu, évidemment : c’était celui de Canal+. Un brin nostalgiques, nous sourîmes. Ce mardi, à l’annonce de la nouvelle, un brin sarcastiques, nous rîmes carrément. Car voilà que le propriétaire de Canal+, un certain Vincent Bolloré, vient d’enfoncer à la voiture-bélier Lagardère, celui-là même qui loge désormais dans les anciens locaux de la chaîne cryptée, ceux du temps de sa gloire, Nulle part ailleurs, Les Guignols et la World Company.

Cinq mois seulement après son entrée à pattes de velours au capital de Lagardère, Vincent Bolloré, par l’entremise de la maison-mère de Canal+, Vivendi, sort les griffes façon Wolverine : schlack, bien placées pile sous la carotide d’Arnaud Lagardère. Vivendi a en effet annoncé ce mardi la conclusion d’un « pacte d’actionnaires » avec Amber Capital. Amber Capital ? Le fonds d’investissement dirigé par Joseph Oughourlian qui mène une guérilla dans le groupe Lagardère depuis des années et qui a tenté, en mai dernier et en vain, de prendre le pouvoir. Vivendi ? Le groupe de Vincent Bolloré présenté alors comme le mec sympa venu tirer Arnaud Lagardère de la panade où Amber Capital le mettait.