Sur CNews, Éric Zemmour déroule sa pelote de haine

Un coupable et des responsables. Le coupable, c’est Éric Zemmour, encore ; les responsables, c’est la direction de CNews, toujours, et au-dessus, celle de Canal+, la maison mère de la chaîne info et son propriétaire Vincent Bolloré. Le mardi 29 septembre, dans Face à l’info, ce sont les mineurs étrangers isolés qui ont pris et ils ont pris cher dans la bouche de Zemmour : « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont ! Il faut les renvoyer ! », a-t-il éructé. Quarante-huit heures plus tard, voilà Éric Zemmour de retour dans les petits papiers de la justice. Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère raciste » – les mêmes motifs qui ont valu à Zemmour une nouvelle condamnation vendredi dernier – , le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a déclenché un article 40, qui contraint qui a connaissance d’un délit à en informer le procureur de la République et simultanément, la Dilcrah – la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT – a fait de même, tandis que plusieurs associations antiracistes annonçaient vouloir porter plainte. Le commentaire du CSA recueilli par Les Jours est « off the records » mais il dit tout : « Il faut que ça cesse. »

Tous ! Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont ! Il faut les renvoyer ! Éric Zemmour dans ses œuvres sur CNews

Le cas des mineurs étrangers isolés a surgi dans l’actualité après l’attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo par un Pakistanais qui soutenait avoir moins de 18 ans et bien sûr, Zemmour en fait une croisade. Rappelons que le mec est capable, et il l’a fait sur CNews, de voir une analogie entre les mairies gagnées par les Verts et le vert de l’islam… Aussitôt le sujet est-il lancé qu’Éric Zemmour se met à dégorger sa bile treize minutes durant. Les mineurs isolés donc « sont pour la plupart des voleurs, des violeurs, des assassins ». « Si Allah le veut, ça conquerra la terre des infidèles, tous ces gens-là. » « C’est la France qui paye pour son invasion. » « Il faut que ces jeunes, comme le reste de l’immigration, ne viennent plus… Tous ! Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont ! Il faut les renvoyer ! » « Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, je pense aux hommes qui sont assassinés par ces gens-là, aux Français qui sont brutalisés et traumatisés par ces gamins-là.