CNews : pour Zemmour, la peine de morve !

On serait taquins, on ferait des blagues à base de peste brune, mais comme ce n’est pas le genre de la maison, on va dire les choses sobrement : selon nos informations, Éric Zemmour est bel et bien positif au Covid-19. Mercredi soir en fin d’émission, Christine Kelly, la présentatrice de Face à l’info, annonçait « une suspicion de cas de Covid au sein de l’équipe de “Face à l’info” », précisant que « la direction générale » de CNews venait de prendre la décision de mettre les cinq participants de l’émission en septaine. Zemmour inclus, qui venait d’ailleurs de passer Face à l’info à intervenir via un Facetime depuis un bureau séparé du studio. Mais le résultat du test est tombé, envoyé par le service médical de Canal+ à toute la hiérarchie et dont Les Jours ont eu copie : « Bonjour, M. Zemmour est positif au Covid. Il est donc en isolement jusqu’à mercredi 14/10 inclus. » L’histoire, désormais banale en temps d’épidémie, aurait pu s’arrêter là mais vous allez voir, elle est désopilante.

Elle démarre mercredi matin dans les bureaux de Troisième Œil, la société de production qui conçoit l’émission de Paris Première Zemmour et Naulleau. Voilà qu’arrive Éric Zemmour pour l’enregistrement, l’œil un peu fiévreux et affecté d’une toux suspecte. Illico, il est isolé et ses prestations diffusées depuis une loge. Il fait un test aussitôt l’enregistrement terminé dans un laboratoire en face du studio de Troisième Œil. Et, en suivant, toute l’équipe est testée.

Mercredi soir, Zemmour débarque à CNews alors qu’il a dû se faire tester le matin même et que ses symptômes ne se sont pas améliorés. Panique à bord

Mais le soir, faisant décidément peu de cas du sort de ses contemporains, voilà Zemmour le catarrheux chez CNews pour Face à l’info et comme ses symptômes ne se sont pas améliorés, c’est panique à bord. On reproduit finalement le même dispositif que sur Paris Première, Christine Kelly fait son annonce dont tout le monde a bien compris qu’elle concernait Zemmour au premier chef et hop, tout le monde en septaine jusqu’au mercredi suivant : ça ne fera de mal à personne, alors que la dernière sortie d’Éric Zemmour sur les mineurs isolés met la chaîne au cœur du cyclone judiciaire (lire l’épisode précédent, « Sur CNews, Zemmour déroule sa pelote de haine »)..