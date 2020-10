Comité d’éthique : et tac pour Zemmour !

Quand on démarre un texte par une citation d’Albert Camus, c’est qu’on se veut solennel mais ça veut dire aussi qu’on est bien vénère. C’est aussi choisir les mots d’un autre pour exprimer ce qu’on ne veut, ou ne peut dire, d’autant que l’illustre prédécesseur les tourne quand même vachement mieux. Ainsi la « délibération » du comité d’éthique du groupe Canal+ rendue ce jeudi 22 octobre après les vociférations d’Éric Zemmour sur CNews s’entame-t-elle par cet incipit : « Un journal indépendant donne l’origine de ses informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, pallie par des commentaires l’uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. » Ce « manifeste pour un journalisme libre » signé par Camus en 1939, et qui fut alors censuré par le pouvoir militaire, se poursuivait par ces mots : « Cette mesure, si relative qu’elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu’aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter : servir le mensonge. » Au sujet de Zemmour, le comité d’éthique n’est pas allé jusqu’à reprendre cette dernière ligne mais on voit l’esprit. Et à bien relire les phrases de Camus, on pourrait se prendre à espérer que c’est tout bonnement la suppression d’environ 80 % de l’antenne de CNews que préconise le comité d’éthique mais non. « L’avis du comité, écrit-il en conclusion et en gras, est donc que l’émission Face à l’info ne peut pas continuer à être diffusée sous sa forme actuelle. »

Sa forme actuelle ? Éric Zemmour en majesté, entouré de comparses qui ne sont que prétextes, déblatérant sans contradiction sa haine. Et en l’espèce – et c’est ce qui qui a amené la présente délibération du comité d’éthique – ses sorties sur les mineurs étrangers isolés suite à l’attaque devant les ex-locaux de Charlie Hebdo par un Pakistanais qui prétendait avoir moins de 18 ans. C’était le 29 septembre dernier et pendant treize minutes (qui ont mystérieusement disparu du replay), il avait craché sa bile avec cette acmé : « Tous ! Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont ! Il faut les renvoyer ! » (lire l’épisode 141, « Sur CNews, Zemmour déroule sa pelote de haine »). En 48 heures, Éric Zemmour aura récolté toute une palanquée de plaintes venues d’un peu partout – y compris d’une vingtaine de départements qui, via l’Aide sociale à l’enfance, accueillent des mineurs étrangers isolés – ainsi qu’une réaction immédiate du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui déclenchait l’article 40 en signalant le délit au procureur de la République.