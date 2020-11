Bolloré : souriez, vous êtes viré

Parmi les nombreux surnoms de Vincent Bolloré, c’est celui du « smiling killer », le tueur souriant, qu’il nous faut invoquer aujourd’hui pour le nouveau forfait commis par le proprio de Canal+. Oui, « le tueur au sourire », car il est question d’humour, a encore frappé. Ainsi que l’annonce L’Équipe, l’humoriste Sébastien Thoen a été bel et bien été viré de Canal+ après un sketch parodiant L’Heure des pros, le beugloir de Pascal Praud sur CNews. Piquant : le pastiche en question n’a été diffusé sur aucune des chaînes du groupe Canal+ mais par le site de paris en ligne Winamax. Plus piquant encore, l’explication fournie par Canal+ à Sébastien Thoen pour son licenciement tient, selon nos informations, en quatre mots prononcés tels quels : « Décision de l’actionnaire. » C’est signé. C’est signé Vincent Bolloré.

Le directeur des antennes, le DG, le patron du groupe… Sébastien Thoen est assailli de messages, jusqu’à ce que la guillotine s’abatte : il est viré

Et quand le « smiling killer » exécute un contrat, le corps ne tarde pas à disparaître : le sketch en question a été mis en ligne le 19 novembre, et dès ce samedi, Sébastien Thoen est éliminé de la grille et du Canal Sports Club, l’émission sportive où il faisait le chroniqueur pour rire. Sa dernière apparition devrait être dans le Journal du hard de la semaine prochaine : l’émission apéritive du film de fesses de Canal+, qu’il présentait depuis six ans, a en effet été enregistrée à l’avance. Les tournages des futurs numéros prévus la semaine prochaine ont été annulés ces derniers jours. C’est dire le crime de haute trahison commis par Sébastien Thoen. Mais regardez plutôt.