Maréchal, voilà Zemmour

On a compté les Juifs. Ça nous a frappé comme une gifle en sortant mercredi soir à 21 heures et quelques du tribunal de Paris où venait de s’achever le procès d’Éric Zemmour : pendant les six heures d’audience, on a compté les Juifs. Il n’a, en revanche, pas été utile de dénombrer les membres de la direction de CNews, de Canal+ ou de représentants de l’actionnaire Vincent Bolloré présents pour voir juger leur créature, leur tête de gondole : zéro, aucun n’était là. De la même façon, c’est à peine si a été évoqué le rôle de la chaîne d’information qui a décidé qu’il était bon de faire de l’audience avec Éric Zemmour. Celui qui, ce jour-là, nous a amené à compter les Juifs.

Le 21 octobre 2019, l’émission Face à l’info n’avait qu’une semaine et, dans le combat de coquelets organisé chaque soir, Éric Zemmour est opposé à Bernard-Henri Lévy. Forcément, les deux s’empoignent, se jettent des mots à la gueule. Jusqu’à ceux-là : « Vous avez osé dire, lance BHL, que Pétain a sauvé les Juifs… » « …Français ! », complète aussitôt Zemmour. Ajoutant l’air faussement contrit et vraiment péremptoire : « C’est encore une fois le réel, je suis désolé. » L’extrait est diffusé dans la salle d’audience, et quelques autres de l’émission aussi, histoire de capter le contexte d’empoignade.