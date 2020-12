Stéphane Guy viré : il y a main de Bolloré

Ah Noël, plaisir d’offrir, joie de recevoir une lettre de licenciement... Merci petit papa Noël Vincent Bolloré et tous tes petits rennes bien obéissants, Maxime Saada, président du groupe Canal+, Frank Cadoret, directeur général, Gérald-Brice Viret, directeur des antennes, sans oublier le directeur des sports Thierry Cheleman. C’est en effet le cadeau que le commentateur vedette de Canal+ Stéphane Guy a découvert ce jeudi sous son sapin : il est viré. Viré ainsi que l’annonce France Bleu, bel et bien viré ainsi que Les Jours peuvent le confirmer, après son entretien à la DRH vendredi dernier ; viré après 23 ans de bons, on l’imagine, sinon pourquoi le garder aussi longtemps, mais en tous cas loyaux services pour celui qui ne cessait à l’antenne et dans la maison de louer Canal+. Viré comme tant d’autres avant lui depuis que Vincent Bolloré a posé sa patte sur Canal+ en 2015 et décidé de mettre l’étouffoir sur une chaîne jusqu’alors remuante.

Le motif du licenciement de Stéphane Guy ? « Déloyauté ». Mais qu’a donc fait Stéphane Guy de si déloyal, de si grave, de si terrible ? Il a dit à l’antenne : « Je salue l’ami Sébastien Thoen, qui n’a peut-être pas eu la sortie qu’il aurait méritée.