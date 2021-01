Stéphane Guy : les vengeurs masqués

L’affaire est emballée en dix minutes, comme prévu. À midi, ils sont une soixantaine à se masser sans un mot au pied de l’immeuble de Canal+, le visage recouvert d’un masque à l’effigie de Stéphane Guy ; à 12 h 10, ils sont partis, toujours masqués, toujours silencieux. C’était le modus operandi de la Société des journalistes de Canal+ (SDJ) envoyé la veille par mail – « La manifestation sera anonyme en portant un masque avec la photo de Stéphane Guy (en pièce jointe) et silencieuse, elle durera dix minutes » – et il a été respecté, mais il ne dit rien de la violence inouïe de ce spectacle, le seul qu’ont pu organiser les salariés de Canal+ pour protester contre le licenciement du commentateur vedette de la chaîne : là où passe Vincent Bolloré, rien ne dépasse et rien ne repousse.



Il faut voir ces soixante personnes, sur une rédaction qui en compte quelque 150, se regrouper peu à peu. Sur leur visage, des photocopies du visage de Stéphane Guy aux yeux crevés, derrière lesquels ils ont mis les leurs, histoire d’y voir quelque chose. D’abord, ils se rassemblent le long de la cantine au rez-de-chaussée de l’immeuble, sis à Boulogne-Billancourt, en toute proche banlieue parisienne, l’un des sièges de Canal+. À l’avant du groupe, un homme lève le poing gauche. Puis, sur le conseil d’un militant CGT, ils se disposent plutôt devant l’entrée du groupe.