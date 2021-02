Foot : braquage à la bolloréenne

Stéphane Guy aurait adoré. Voir sa chaîne à lui, à laquelle il ne cessait de rendre hommage à l’antenne et dans les couloirs, ramasser ainsi l’exclusivité du championnat de première division de football pour des piécettes, le commentateur en aurait fait péter son micro de joie. Sauf que, viré pour crime de lèse-Bolloré (lire l’épisode 147, « Stéphane Guy viré : il y a main de Bolloré »), il ne bénéficiera jamais du véritable hold-up commis jeudi soir par Canal+. Pour 35 malheureux petits millions d’euros de plus, le groupe a en effet acquis l’intégralité et l’exclusivité de la Ligue 1 – et de la Ligue 2 aussi, mais c’est peanuts à côté. Pour vous faire une idée, 35 millions, c’est, au prix acquitté par le PSG pour son transfert, à peine plus d’une cuisse de Neymar, son attaquant star. C’est donné.

Les nouveaux matchs acquis par Canal+ sont valorisés à 312 500 euros pièce seulement alors que ceux que la chaîne détenait déjà se chiffrent à 4,6 millions l’unité

Donné et même offert, bradé, sacrifié, allez, allez, tout doit disparaître, je ne vous donne pas un, je ne vous donne pas deux, je vous donne 112 matchs, c’est 35 millions, c’est cadeau, ça me fait plaisir. Ainsi Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), a-t-il topé avec Maxime Saada, président du directoire de Canal+, agissant dans l’ombre immense de son actionnaire Vincent Bolloré.