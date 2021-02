Après Sébastien Thoen et Stéphane Guy, la purge se poursuit à Canal+

Les 73 secondes sont magnifiques, comme seule Canal+ sait les produire. Ralenti sur les visages tendus par le stress, des mots saisis sur les murs, « Hope » et « Love », des femmes qui boxent, des femmes qui arbitrent, des enfants, un footballeur genou à terre, poing levé contre le racisme, les flammes qui lèchent la vie du pilote de Formule 1 Romain Grosjean, le logo de la chaîne sur le ballon du rugby, un motard qui se signe, la sueur et les larmes sur le visage de Neymar et le slogan, avec la voix de Benjamin Biolay s’il vous plaît, en signature de cette bande-annonce, tout juste publiée, des compétitions sportives disponibles chez Canal+ : « Pour vivre ensemble ces moments-là. » Oui alors, ensemble, pas tout à fait, ça dépend. Selon nos informations, trois pigistes des sports de Canal+ ont été virés lundi. Un texto, un coup de fil, bye-bye. La raison ? Ils ont signé, en décembre dernier, un communiqué de la Société des journalistes de Canal+ en soutien à Sébastien Thoen.

« Confiance rompue », « manque de loyauté »… Tels sont les arguments de la direction de Canal+ pour virer trois pigistes

Eh oui, encore et toujours cette éviction de l’humoriste coupable d’une parodie de CNews. On moque la chaîne info maison ? Dehors, Sébastien Thoen. On salue ledit Thoen à l’antenne ? Dehors, Stéphane Guy. On signe un texte contre le licenciement de Thoen ? Dehors, les trois pigistes. En novembre dernier, à Sébastien Thoen (lire