Ménès : les quatre minutes que Canal+ a voulu cacher

Ces quatre minutes et 42 secondes sont ravageuses. Ravageuses pour Pierre Ménès, parce qu’elles montrent sa réaction atterrante après avoir embrassé de force la journaliste Isabelle Moreau en 2011, et ravageuses pour Canal+. Parce que la chaîne a expurgé ces images du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ! afin de protéger son chroniqueur foot. Ravageuses, enfin, en ce que ces images censurées disent du sexisme endémique qui règne dans le milieu de la télévision et du sport. Les Jours se sont procuré cette vidéo et la séquence est terrible.

Lundi soir, chez Cyril Hanouna, sur C8, filiale du groupe Canal+, dans une opération repentance organisée au lendemain des révélations des Jours sur la censure du film (lire l’épisode 156, « Pour protéger Pierre Ménès, Canal+ censure un docu sur les femmes »), a été diffusée une séquence coupée mais une seule : celle où Marie Portolano confronte Pierre Ménès au moment où, en 2016, il lui a soulevé sa jupe en marge du Canal Football Club, exhibant ses fesses au public du studio. Les images que dévoilent aujourd’hui Les Jours, Canal+ s’est bien gardé de les fourguer à Cyril Hanouna, et pour cause.

Cette image, elle est dévastatrice. Je m’en suis aperçue trop tard mais ça a été le déclencheur de tout mon processus pour me dire “c’est fini”. La journaliste Isabelle Moreau dans un des extraits censurés

Dans la version du documentaire diffusée dimanche dernier sur Canal+, Isabelle Moreau racontait son expérience au Canal Football Club, l’émission qu’elle coprésente à partir de 2008 et pendant trois ans aux côtés d’Hervé Mathoux. Pierre Ménès rejoint l’émission en 2009 et ne la quittera plus.