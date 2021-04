À Canal+, le service des sports en état d’alertes

Alerte ! Aux fous ! Faites intervenir la cavalerie ! Les pompiers ! Les drones ! Faites quelque chose, n’importe quoi mais vite ! Tel est en substance le message des élus du personnel de Canal+ qui, selon nos informations, viennent de déclencher un double droit d’alerte concernant le service des sports. La procédure est classique mais à Canal+, elle est rarissime. C’est seulement la deuxième fois en 37 ans de chaîne cryptée qu’elle est enclenchée et déjà, la précédente, c’était sous le règne de Vincent Bolloré. En mai 2016, les syndicats y avaient en effet eu recours pour tenter d’obtenir des éclaircissements quant aux chiffres de Canal+ (lire l’épisode 13, « Canal+ : les syndicats sonnent l’alerte »). Cette fois, c’est le service des sports qui vaut ce double appel à l’aide, englué depuis fin novembre 2020 dans une atmosphère délétère faite de menaces, de chantages et de licenciements pour des motifs incongrus.

Droit d’alerte pour « atteinte à la liberté individuelle » et droit d’alerte pour « danger grave et imminent » : voilà ce que récolte la direction de Canal+ et qui devrait lui valoir bientôt une virée aux prud’hommes et des visites de l’inspection du travail. Le résultat d’une escalade de la terreur au service des sports depuis l’éviction de Sébastien Thoen. Faut-il vous résumer l’incroyable enchaînement des faits ? Thoen est viré en novembre pour une parodie de