Canal+ : les sports de l’angoisse

C’est la fin de la saison. Couronnés les champions, rangés les crampons : au service des sports de Canal+, les bureaux sont vides, on solde les congés. Ça sent les vacances, mais surtout ça sent le napalm. Ils sont 25 qu’on ne reverra plus. Ils sont humoristes, ils sont commentateurs, ils sont journalistes, en CDI, en CDD ou pigistes, ils sont élus du personnel. Il y a les virés, pour faute ; il y a les pigistes – facile de s’en débarrasser, des précaires, suffit de ne plus faire appel à eux. Et puis il y a les autres, tous les autres, à qui on se contente de dire : « Soit vous faites amende honorable et vous rentrez dans le rang, soit on négocie votre départ. » Comme si de rien n’était, c’est de fait un plan social qui est en train de se boucler au service des sports de Canal+. Mais un plan de départs tout ce qu’il y a de plus illégal, totalement en dehors des clous du droit du travail et dont l’objet, lui-même, risque d’amuser les experts : déloyauté envers Vincent Bolloré.

« La liberté d’opinion est-elle une espèce en voie de disparition ? » Nul doute que la nouvelle campagne de pub de l’extrême droitière CNews fait rire jaune au service des sports de Canal, quand on se souvient que tout a débuté par une parodie de la chaîne info signée Sébastien Thoen. Un peu trop juste, la parodie, qui voyait un Thoen en Jean Messiha dégoiser des rancitudes racistes face à un Julien Cazarre en Pascal Praud. Viré, Thoen,