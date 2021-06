RN : le très facho oubli de CNews

Il n’y a rien qui vous fait bizarre ? Comme un vide, une absence, un désagréable bruit de fond en moins. Non ? Alors c’est que vous ne regardez pas CNews, et pour votre santé mentale et votre niveau intellectuel, c’est une bonne nouvelle. Mais vous ratez un truc : il n’y a plus d’invités issus du Rassemblement national sur CNews. Walou, nib, rien. Et ça fait seize jours que ça dure. Seize jours que le rond de serviette du RN chez CNews prend la poussière alors que jusqu’alors, il servait quotidiennement, et plusieurs fois par jour sur la chaîne info de Vincent Bolloré.

La faute aux régionales dont le premier tour se tient ce dimanche. C’est là une conséquence du léger dépassement de parole observé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Léger, trois fois rien, une paille. Pour la période du 10 au 25 mai, CNews a imputé sept minutes au Rassemblement national pour l’Île-de-France alors que son représentant, Philippe Ballard, tête de liste RN à Paris, a blablaté une heure durant. Une paille, vous disait-on. Pour vous faire une idée, sur la même période et dans la même circonscription, une heure, c’est ce dont a bénéficié la liste de la présidente sortante de la région, Valérie Pécresse (Soyons libres), suivie, très loin derrière, par la liste d’Audrey Pulvar (Parti socialiste) avec 16 minutes et 39 secondes. CNews, très chiche avec le RN, n’avait attribué à celle de Jordan Bardella que 12 petites minutes et 49 minuscules secondes.