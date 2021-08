Vincent Bolloré, totalement fou des messes

Au nom du père, du fils et de Vincent Bolloré. Ce 15 août 2021 marque un déploiement catholique d’une ampleur absolument inédite sur les chaînes du pieux, très pieux proprio de Canal+. Non seulement sa filiale C8 retransmettra dimanche une messe du 15 août en direct de l’église de Cotignac (Var), mais en plus, CNews va faire de même et simultanément, depuis Lourdes cette fois. Cette opération d’évangélisation ne serait pas complète sans la diffusion lundi sur C8 encore d’Unplanned, un film américain de propagande contre l’avortement. On ne sait quel péché a commis cette semaine Vincent Bolloré mais ça ne doit pas être joli tant il cherche à racheter son âme.



À ses proches intrigués de voir chaque dimanche à la messe l’homme d’affaires au comportement d’ordinaire pas très catholique, notamment avec les salariés des médias qu’il possède, Vincent Bolloré rétorquerait, selon Le Monde : « La religion catholique est formidable : je pèche, je me confesse, je recommence. » Mais alors pourquoi ne pas se contenter comme d’habitude d’un pater ? Jusqu’alors dévolue au culte de Cyril Hanouna, C8 va donc pour la première fois diffuser la messe du 15 août, « pour la solennité de l’Assomption », précise le communiqué. L’Assomption, chez les catholiques, c’est l’arrivée directe de Marie, mère d’un certain Jésus, au paradis.