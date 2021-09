Pierre Ménès, le retour. À l’occasion du lancement de sa plateforme de foot dans le groupe Reworld Media, l’ex-chroniqueur de Canal+ s’exprime : via des propos rapportés dans un article de L’Équipe, le 21 septembre, qui révèle que l’accord financier scellant son départ de Canal+ s’élèverait à la somme faramineuse de 500 000 euros. Commentaire de l’intéressé dans le quotidien sportif : « Vu ce qu’ils m’ont payé, c’est qu’ils n’avaient rien à me reprocher. » Le 24 septembre, il remet ça dans un entretien au site Puremédias qui lui demande s’il a des nouvelles de l’enquête interne diligentée par Canal+ après le documentaire de Marie Portolano dont Les Jours ont révélé la censure pour l’expurger des scènes le mettant en cause. Réponse de Pierre Ménès : «Oui. Cette enquête n’a rien donné. » Encore raté : selon nos informations, cette enquête a, au contraire, beaucoup donné. Sept personnes ont en effet déclaré avoir été victimes des agissements de Pierre Ménès au sein du service des sports de Canal+. Au point que, toujours selon nos informations, un signalement est en cours auprès de la justice de la part de l’inspection du travail.

Sept personnes, cinq femmes – dont Marie Portolano – et deux hommes s’estiment en effet « victimes d’agissements sexistes ou de comportements inappropriés » de la part de Pierre Ménès. C’est donc le bilan de l’enquête interne menée à Canal+ que Les Jours sont en mesure de révéler.