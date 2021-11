Vidéo : i-Télé, la dernière AG

Une rédaction qui rompt mais ne plie pas. C’était il y a cinq ans exactement : face à un Vincent Bolloré qui, tel un mur, refusait leurs revendications, les journalistes d’i-Télé mettaient fin à 31 jours de grève. Et, dans leur grande majorité, décidaient que ce serait sans eux. Sans eux que Jean-Marc Morandini serait à l’antenne, sans eux qu’i-Télé deviendrait CNews. Que reste-t-il des grèves, des années après ? Que retient-on des motifs, des revendications ? Chez i-Télé, ils étaient déontologiques – un gros mot dans l’empire Bolloré. Reste la force d’un mouvement qui, à ce moment-clé, a décidé de dire non.

Cinq ans après, on mesure l’importance de ce non : CNews est devenue un haut-parleur réac, abreuvé tout au long de la journée par des polémistes de droite extrême qui y ont table ouverte. Cinq ans après, Éric Zemmour, la tête d’affiche de la chaîne, installé là personnellement par Vincent Bolloré pour y décliner sans contradiction, jour après jour, son programme raciste, xénophobe, putride, et propulsé à dessein sur l’avant-scène politico-médiatique, est en passe de se présenter à l’élection présidentielle. Cinq ans après, l’empire de Vincent Bolloré s’est encore agrandi, son emprise s’exerçant désormais sur les médias du groupe Lagardère, Europe 1 en tête devenue la succursale de CNews.

Cinq ans après, la vidéo de la dernière AG prend un sens terrible : il s’agit de la première tuerie journalistique de masse de Vincent Bolloré