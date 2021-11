Zemmour, le candidat du système Bolloré

Les enfants, c’est bientôt Noël, alors Les Jours vont vous raconter une histoire. C’est l’histoire d’une construction brique par brique, comme vos Lego. C’est l’histoire de la construction d’un candidat à la présidentielle. C’est l’histoire de la construction d’Éric Zemmour, oui, les enfants, on est d’accord, c’est le Lego Dark Vador. À part que celui qui est son père, c’est le général de Gaulle, a-t-on compris dans la mise en scène toute en finesse de la vidéo d’Éric Zemmour tentant de grimer, même posture et parodie de vieux micro à l’appui, l’appel du 18 juin 40. Ce 30 novembre 2021, c’est donc celui de Zemmour qui annonce sa candidature – on a failli écrire « enfin »… – en dix minutes d’un montage cradingue et apocalyptique alternant, donc, appel du gus et images de violences urbaines.

Mais d’abord un regret. Alors que nous avions soigneusement copié le lien vers la vidéo d’Éric Zemmour sur Youtube afin de l’inclure ici, nombre de saccages commis par le désormais candidat nous en empêchent, c’est tellement dommage : comme un sagouin, Zemmour a utilisé, selon nos informations, plusieurs extraits sans l’accord des auteurs. Ainsi Gaumont, société productrice et distributrice du film Jeanne d’Arc, envisage des poursuites, de même que Clément Lanot, journaliste indépendant dont les images d’actualité – notamment une manif anti Zemmour à Nantes dont il a vendu la vidéo au Parisien – sont reprises dans le clip de candidature. StudioCanal, qui détient les droits des films ​​