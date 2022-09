Canal+ et TF1, une affaire de grosses et de petites coupures

Croyez-nous, chers millions d’abonnés à Canal+ privés de TF1 depuis dix jours, nous mesurons la détresse qui est la vôtre, ce sentiment d’injustice qui tenaille et tord l’estomac, ce besoin vital, urgent et hélas inassouvi de savoir qui, mais par la malepeste qui, a été dévoilé mardi dernier dans Mask Singer. Eh bien, c’était la Souris et c’était l’actrice Laëtitia Milot qui se dissimulait dans la peluche géante. Las, le soulagement est de courte durée puisque, au train où va la baston entre TF1 et Canal+, vous raterez certainement cette semaine le prochain épisode du divertissement de la Une – qui consiste donc à tenter de deviner quelle star se cache sous quel costume – et ne saurez donc jamais si Jean Castex est bel et bien l’Éléphant et Bruno Jeudy, la Tortue.

La guerre a été déclarée le vendredi 2 septembre dernier dans un communiqué de Canal+ où le groupe se dit « contraint de renoncer à la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI » et dix jours plus tard, le conflit n’est pas en voie d’apaisement : TF1 a assigné Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris et l’audience se déroule ce mardi 13 septembre. Si la justice donne raison à TF1, Canal+ pourrait être tenu de rouvrir le robinet à TF1 immédiatement. Parallèlement, c’est devant le tribunal de Nanterre que le groupe détenu par Vincent Bolloré a annoncé dans Le Parisien poursuivre celui de Martin Bouygues. Autant dire qu’on est passé brusquement à Defcon 2 quand, en 2018, le niveau d’alerte avait à peine frisé Defcon 4.

L’embrouille est la même qu’en 2018 : TF1 veut être payée pour la reprise de ses chaînes auprès des abonnés de Canal+, qui refuse