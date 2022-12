Bolloré déverse sa Bible sur C8

Censure, idéologie et intégration verticale. C’est tout Vincent Bolloré résumé en une seule affaire… Selon les informations des Jours, il y a un énorme pataquès autour de la série documentaire Les Mystères de la Bible que vient de diffuser en trois samedis soirs C8, la chaîne de Cyril Hanouna détenue par le groupe Canal+, qui bénéficie, rappelons-le, d’une fréquence octroyée gracieusement par l’État. De nombreuses modifications ont été apportées par la direction de C8 afin de tricoter un récit tout juste digne d’un cours de catéchisme, alors que le programme était vendu comme un passage de la Bible au tamis de la science. Et le documentaire a été décliné en un livre paru tout récemment chez Plon, filiale d’Editis, détenu par Vivendi, et ce en écartant totalement les autrices de la série dont le livre est pourtant une adaptation… Un bien beau conte de Noël avec beaucoup de Jésus dedans : enquête dans le bénitier de Bolloré.



Avant les mystères de la Bible, il y a ceux de l’envahissante foi de Vincent Bolloré. Depuis mai 2020 que CNews a mis sur son antenne l’émission hebdomadaire catholique En quête d’esprit, son emprise n’a cessé d’aller grandissant. Il y a eu, mi-août 2021, Unplanned, un film de propagande anti-IVG diffusé sur C8 au lendemain de la retransmission d’une messe avec, entre les deux, toute une tartine de fictions sur des personnages bibliques. Il y a eu encore, jeudi 8 décembre en soirée, une messe (de l’immaculée conception de la vierge Marie) diffusée en direct sur CNews, et c’est devenu une habitude sur la chaîne d’opinion. Il y a aussi un groupe, Canal+, qui, via Studiocanal, coproduit avec le Puy du Fou le film Vaincre ou mourir, une ode au héros vendéen Charette, une première… Et depuis quelques samedis, ce sont les soirées de C8 qui se parfument à la myrrhe. Faisant suite à un documentaire sur le Puy du Fou (oui, encore) raconté par son créateur Philippe de Villiers, précédant un autre docu cette fois centré sur la mère de Jésus, Sur les pas de Marie et désormais The Chosen, la série sur un certain élu, voici Les Mystères de la Bible.

Affirmations non étayées, approximations assénées par des interlocuteurs croyants : le documentaire piétine science et histoire

« Grâce à des éléments scientifiques, nous chercherons des preuves tangibles de l’existence de figures bibliques en nous appuyant sur des découvertes récentes. » Ça, c’est pour la promesse du documentaire dans sa présentation au Centre national de la cinématographie (CNC).