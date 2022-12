Chez Bolloré, un livre à la maculée conception

Vous avez aimé la première partie du conte de Noël des Jours, ou comment une série documentaire de C8, Les Mystères de la Bible, supposée passer le livre sacré au crible des découvertes scientifiques, s’est transformée en leçon de catéchisme par l’opération du Saint-Esprit de Vincent Bolloré (lire l’épisode 186, « Bolloré déverse sa Bible sur C8 ») ? Vous allez adorer la suite : comment Les Mystères de la Bible sont devenus un livre, Les Nouveaux Mystères de la Bible (Plon, 2022), grâce au miracle de l’« intégration verticale » de Vincent Bolloré…



Car bien avant que sa mission de christianisation ne devienne manifeste à force de bourrer tous les recoins de CNews ou de C8 d’émissions religieuses, de messes, de fictions anti-IVG et de docus à base de bondieuseries (lire l’épisode 170, « Vincent Bolloré, totalement fou des messes »), Vincent Bolloré a une autre mission : celle de l’intégration verticale. Soit la déclinaison maximale d’une œuvre au sein du groupe Bolloré. Exemple : qu’un film produit par StudioCanal (détenu par Vivendi) soit adapté en comédie musicale qui se produira à l’Olympia (détenu par Vivendi) et en livre chez Editis (détenu par Vivendi), dont l’auteur sera invité dans l’émission littéraire de CNews (détenue par Vivendi) et reçu par toute la presse de Prisma (détenu par Vivendi). Le rêve. Ce rêve-là, Vincent Bolloré l’a fait à voix haute au tout début de sa conquête de Canal+, le 3 septembre 2015, face aux plus hauts cadres du groupe en les enjoignant de « travailler ensemble » et en glissant même ses propres idées : « Un garçon comme Hanouna, on peut peut-être faire des pastilles et les mettre sur Dailymotion » (lire le saignant épisode 7, « Canal+, la voix de son maître »).

Vincent Bolloré avant son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias, le 19 janvier 2022 à Paris — Photo Simon Lambert/Les Jours.

Sept ans après, on n’y est pas encore, à l’intégration verticale chère à Vincent Bolloré. Il y a des opérations ici et là, la couverture du festival de cinéma de la Mostra, par exemple, assurée conjointement par Canal+ et Gala (un titre de Prisma racheté par Vivendi). Mais ce n’est pas si fréquent et, dans le cas des journalistes de CNews qui exercent simultanément sur Europe 1, on parlerait plutôt de « désintégration » au vu des audiences de la radio. L’intégration verticale se traduit plutôt en promo permanente à l’intérieur du groupe, les uns promouvant à outrance les contenus des autres. Il n’y a qu’à feuilleter Paris Match (pourtant pas encore officiellement propriété de Bolloré) pour voir la machine à retape de – au choix – Canal+, Vivendi, Editis…



Une boîte de prod dont Vivendi est actionnaire conçoit un docu pour C8 et en fait un livre chez Plon, qui appartient à Editis et donc à Vivendi

Mais avec Les Mystères de la Bible, nous sommes face à un cas d’école d’intégration verticale : une boîte de prod, Pernel Media, dont Vivendi est actionnaire, conçoit un documentaire pour la chaîne C8, propriété de Canal+, et en fait un livre publié chez Plon, qui appartient à Editis et donc à Vivendi.