Affaire Boyard : Baba à l’amende

«Grosse, grosse rassrah, les chéris, que nous fait l’Arcom aujourd’hui, hein, c’est l’ancien CSA, les gars, ils avaient tellement honte qu’ils ont changé de nom, mwhahaHAHAHahahahaha, l’Arcom, l’Arcom qui rigole ou quoi ? Figurez-vous, mes p’tites beautés, que l’Arcom veut se payer la liberté d’expression de Baba, on lance le sondage : “Comprenez-vous la décision de l’Arcom de racketter TPMP ?” On en parle tout de suite avec la bande, vous, Jean-Marie Bigard, c’est non, donc ? » Telle aurait pu être peu ou prou la teneur de Touche pas à mon poste ce jeudi soir sur C8, après la grosse rassrah – l’angoisse, en langage hanounesque – subie par la tête de gondole de Vincent Bolloré : 3,5 millions d’euros d’amende ! Une sanction d’un montant encore inédit de la part de l’Arcom, le précédent record étant détenu… par Cyril Hanouna. C’est la sanction pour s’en être pris au député Insoumis Louis Boyard le 10 novembre dernier en direct. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, ce jeudi, un pourvoi lancé au nom de la liberté d’expression par Canal+ contre deux précédentes sanctions décidées par le CSA. Double rassrah, quoi, notre ptite beauté Cyril.



Pour qui s’astreint à la consommation régulière de Touche pas à mon poste (juré, nous en sommes, et n’avons ainsi raté aucune des quatre invitations successives des époux Pellissard qui, après la télé-réalité Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, se sont reconvertis dans le porno), la séquence avec Louis Boyard était sans doute aucun l’une des plus violentes au palmarès de Cyril Hanouna. L’une de celles où vous vous enfoncez petit à petit dans votre canapé en vous cachant les yeux. À la question posée ce soir-là à la clique d’Hanouna, « Ocean Viking : faut-il accueillir le bateau de 234 migrants en France ? », quatre ont répondu « non », cinq « oui». Et pour en débattre, face à Juliette Briens, journaliste à L’Incorrect, magazine que l’on situera entre Jordan Bardella et Éric Zemmour, voici le député Insoumis Louis Boyard, ancien de l’émission où il a été chroniqueur quelque temps en 2021. Et là, Boyard commet l’irréparable : il prononce le mot en B. Celui qu’il ne faut pas dire sur un plateau de Cyril Hanouna : Vincent Bolloré.



Altercation entre Louis Boyard et Cyril Hanouna le 10 novembre 2022 sur C8 — Illustration Simon Lambert/Les Jours.

Vincent Bolloré, qui, indique l’élu « a déforesté le Cameroun » et « appauvrit l’Afrique », déclenchant des départs de migrants vers l’Europe.