Canal+ et les droits du foot, ça sent le bluff pourri

L’histoire avait commencé par une tête de Vahid Halilhodžić à la 58e d’un Nantes-Monaco, le 9 novembre 1984, et elle s’est achevée ce 25 septembre 2023 par un geste technique des plus répréhensibles, effectué par Maxime Saada : un gros doigt à la Ligue de football professionnel (LFP). Dans un courrier à son président Vincent Labrune intercepté par L’Équipe, le président du directoire de Canal+ annonce qu’il ne s’alignera pas pour le prochain d’appel d’offres des droits télé de la Ligue 1 (L1) pour les saisons 2024 à 2029. Bien sûr, depuis ce premier match diffusé quelques jours après la naissance de la chaîne cryptée, ils eurent des orages en presque quarante ans, mille fois Canal+ a fait son bagage, mille fois la LFP a pris son envol, mais là, c’est inédit : couic, le championnat de France de football masculin, et ce pour cinq ans à compter de la prochaine saison.

Hein ? Il y avait de la Ligue 1 sur Canal ? Première nouvelle ! Mauvaises langues que vous êtes… Mais c’est vrai que c’est pas faux. Depuis son précédent coup de calcaire contre la LFP, Canal+ s’ingénie à programmer les deux matchs qu’elle détient encore sur des déclinaisons exotiques, du style Canal+ Sport 360 ou Canal+ Foot, en évitant soigneusement de les diffuser sur son antenne principale ou de leur faire de la pub. C’est que Maxime Saada boude depuis le précédent sketch avec la LFP : après la faillite de l’espagnol Mediapro, Canal+ s’était retrouvé à devoir payer 332 millions d’euros par an pour deux rencontres par semaine quand le nouveau venu, Amazon, en récoltait huit pour 250 millions d’euros. Étrange équation, certes, mais c’était le résultat d’un incroyable feuilleton, dont chacun des épisodes a été narré sur Les Jours. 2018 : Canal+ est évincé de l’appel d’offres remporté par Mediapro et BeIn Sports. 2019 : Canal+ récupère deux matchs, sous-licenciés par BeIn Sports. Janvier 2021 : à la suite de la faillite de Mediapro, la LFP lance un appel d’offres pour les seules rencontres laissées vacantes. Juin 2021 : Amazon décroche les huit matchs de Mediapro pour 250 millions d’euros et Canal+ refuse de diffuser les siens, à 332 millions d’euros donc. Août 2021 : au terme d’une bataille judiciaire, Canal+ est contraint de les retransmettre. Baston qui a encore connu un épisode la semaine dernière, avec une nouvelle rebuffade pour Canal+ et BeIn Sports.



Le président du directoire de Canal+ Maxime Saada arrive au festival du film de Venise, le 31 août 2023 — Photo Pool Photo Events 02/IPA/Sipa.