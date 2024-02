CNews en pleine interruption volontaire d’information

​ Pour que Laurence Ferrari présente, et à près de dix reprises en moins de deux minutes, les « excuses » de CNews, pour que Christine Kelly fasse de même – en plus soft – quelques heures plus tard, c’est qu’il y a le feu à la baraque. L’incendiaire est Aymeric Pourbaix, présentateur d’En quête d’esprit, l’émission catholique installée par Vincent Bolloré sur la chaîne info qui, ce dimanche 25 février, dans un numéro consacré à l’avortement, a lancé : « En 2022, il y avait 234 300 IVG en France, c’est aussi la première cause de mortalité dans le monde. » Et de diffuser, à l’appui de son propos scandaleux, une infographie montrant « les causes de la mortalité dans le monde ». La première, loin devant le cancer et le tabac ? « L’avortement : 73 millions par an dans le monde ». « Soit 52 % des décès », ajoute Pourbaix. D’où la contrition observée par Laurence Ferrari : « La chaîne CNews présente ses excuses pour cette erreur qui n’aurait pas dû se produire. » Une « erreur » ? À d’autres : toute l’émission n’était en fait qu’un tract contre l’IVG. Cette « blessure de l’âme », a répété Pourbaix ; « l’avortement concerne un être humain que l’on empêche de naître », a déclaré une invitée ; « avorter, c’est contraire à la mission de la femme », a renchéri une autre. À trois jours d’un vote crucial du Sénat sur l’inscription de l’avortement dans la Constitution, CNews a milité contre l’IVG, et c’est tout sauf une erreur.

Cette séquence ultra problématique a été diffusée au pire moment pour le groupe Canal+, auditionné jeudi à l’Assemblée nationale

La chaîne a mis plus de 24 heures à réagir après la diffusion de l’émission, dimanche 25 février à partir de 13 heures. C’est Sleeping Giants, le « collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine » et notamment celui de l’empire Bolloré, qui a repéré la séquence lundi matin. À 17 heures, en ouverture de Punchline, Laurence Ferrari présente les excuses de CNews, évoquant donc « une erreur ». Une nouvelle explication sort un peu après 18 heures : sur X, l’ex-Twitter, le directeur des antennes de Canal+, Gérald-Brice Viret, parle désormais d’une « erreur technique » dans cette séquence qui « avait été supprimée lors du montage final et n’aurait donc jamais dû être diffusée ». Improbable, explique aux