L’empire Bolloré exposé façon puzzle à l’Assemblée

Le président du directoire Maxime Saada, le directeur des antennes Gérald-Brice Viret, celui de CNews Serge Nedjar, Laurence Ferrari, Pascal Praud, Sonia Mabrouk… Rhôô, mais vous êtes fous, fallait pas, voyons ! Las, ce déferlement d’huiles du groupe Canal+ n’est pas une manière de rendre hommage aux Jours, qui fêtent aujourd’hui le 200e épisode de L’empire, notre enquête au très long cours sur la conquête médiatique de Vincent Bolloré. Non, c’est à l’Assemblée nationale que défile ce jeudi à partir de 9 heures tout ce beau linge : rien moins que quinze dirigeants et têtes de gondole de l’empire Bolloré. Et il n’est pas certain que l’ambiance soit particulièrement festive. Car c’est une commission d’enquête sur la TNT, initiée par le groupe LFI dont le député Aurélien Saintoul est le rapporteur et présidée par le macroniste Quentin Bataillon, qui convoque la ribambelle bolloréenne en quatre auditions qui se déroulent toute la journée. Et ce à l’occasion du renouvellement des autorisations d’émettre d’une quinzaine de chaînes remises en jeu cette année, un exercice qui s’avère particulièrement périlleux pour C8 et CNews. En cause, le casier particulièrement fourni de ces délinquantes multirécidivistes (lire l’épisode 198, « CNews et C8 ont chaud aux fréquences »), encore alourdi cette semaine par la propagande anti-IVG délivrée dans l’émission catholique En quête d’esprit (lire l’épisode 199, « CNews en pleine interruption volontaire d’information »). Et encore faudra-t-il patienter jusqu’à la mi-mars pour que soient auditionnés Vincent Bolloré en personne et Cyril Hanouna – tout juste le temps de commander la tonne de maïs nécessaire à la confection des indispensables pop-corns à déguster pour de telles séances. Au départ, seuls quatre – Maxime Saada, Serge Nedjar, Laurence Ferrari et Pascal Praud – étaient convoqués mais en retour, le groupe Canal+ déboule en force avec quinze représentants face aux députés de la commission d’enquête. Manière de montrer les muscles et de disperser les questions à qui chercherait des poux dans la tête de l’empire Bolloré. L’occasion était trop belle et la brochette exhibée trop rare : Les Jours partent en live pour un 200e épisode de L’empire en direct de ces auditions, à suivre toute la journée sur votre site préf.

11 h 57 « Quand ça veut pas, ça veut pas » ​ « Présentation horrible, ignoble, de l’IVG », lance le président de la commission Quentin Bataillon. Et Serge Nedjar, le directeur de CNews, de reprendre le terme à son compte : « Vous avez utilisé les bons qualificatifs : ignoble. » Et même, ajoute-t-il, « un traumatisme » « d’autant plus impardonnable que l’émission est enregistrée ». ​​Une « dramatique erreur technique », selon Gérald-Brice Viret ; « une honte pour nous», dit Thomas Bauder, le directeur délégué de l’info. Bref, ça bat très sérieusement sa coulpe, chez CNews et ça se fouette tant et plus. Où on s’accroche à une version : il y a eu un montage pour ôter le dégueulasse propos du présentateur Aymeric Pourbaix disant de l’IVG qu’il est « la première cause de mortalité dans le monde ». Une enquête serait en cours pour comprendre, assure la brochette, comment la version non expurgée a été diffusée à la place de celle qui a été caviardée du passage on ne peut plus litigieux. Deux détails, pourtant énormes : il faut croire que personne dans cette chaîne ne regarde CNews puisque l’émission a été rediffusée le soir même toujours dans sa version intégrale. « C’est un dimanche, un jour un peu fragile, quand ça veut pas, ça veut pas », patauge Serge Nedjar. Et le reste du propos de cet En quête d’esprit n’a, semble-t-il, gêné personne, alors que l’ensemble de l’émission, et pas seulement ces quelques secondes, était de la même eau, de la pure propagande anti-IVG. Pour le député Aurélien Saintoul, il y a « une grande cohérence entre le visuel diffusé et le propos général de l’émission », citant par exemple cette phrase d’une invitée, Sylvie Lepetit, autrice d’un livre sur son « deuil » après une IVG subie : « Avorter, c’est contraire à la mission de la femme. » Réponse d’un Serge Nedjar visiblement embarassé : « Vous pensez vraiment que la cohérence serait de le faire quelques jours avant de venir vous rencontrer? » En clair, le propre directeur de CNews ne maîtrise rien sur son antenne et n’a même pas la main sur cette émission installée par Vincent Bolloré. Et sinon, nous sommes jeudi et cinq jours après, « l’enquête » sur l’auteur de cette pseudo « erreur » n’a toujours pas abouti : bravo Sherlock.

11 h 28 « L’amour de la France » C’est l’heure du gros morceau de ces auditions du groupe Canal+, l’heure de passer sur le gril la chaîne qui pue du bec, alias CNews. Comme par hasard, Maxime Saada, pourtant grand patron de Canal+, dont la chaîne est une filiale, s’est éclipsé – c’est son habitude sitôt qu’il est question de CNews. À sa place, celui qui en est officiellement le directeur de la publication, le fantomatique Jean-Christophe Thiery, créature de Vincent Bolloré depuis des lustres et dont l’existence reste à confirmer. Mais toute l’armada, ou presque, de CNews est arrivée pour faire face aux députés : Serge Nedjar, le patron de la chaîne, Thomas Bauder, directeur délégué à l’information, et les têtes de gondole de l’empire Bolloré, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et Pascal Praud. Ferrari et Praud, c’est l’idée de Quentin Bataillon, précise-t-il. Outre le casier déjà lourd de plus d’une vingtaine de décisions prononcées par l’Arcom contre CNews – bien au-delà de toutes les rivales – , tout ce beau monde débarque lesté du dernier exploit de la chaîne accompli ce dimanche, à savoir une heure de propagande contre l’avortement dans l’émission catholique En quête d’esprit. Chic, mais aussi habile… en pleine actualité sur l’inscription de l’IVG dans la Constitution que même les sénateurs ont fini par voter ce mercredi.

Scoop, Jean-Christophe Thiery existe bel et bien et il est même doté de la parole puisque c’est lui qui la prend en ouverture de l’audition. « Proposer aux Français une chaîne qui leur ressemblait », telle est la mission de CNews, énonce-t-il sans rire. Faits divers improbables montés en graine, prosélytisme catholique, haut-parleur à extrême droite : ils ont une drôle de gueule, les Français à qui CNews est censée ressembler. Et la litanie de se poursuivre : c’est le protocole, chacun se présente, ils sont huit et forcément, c’est long, bien trop long. Mais c’est la stratégie de Canal+ face à la commission : plus il y a de monde, plus c’est long ; plus c’est long, plus on dilue. On vous épargnera donc « l’amour de la France » de Sonia Mabrouk et le parcours footballistico-bolloréo-journalistique de Pascal Praud étalé des minutes durant.

11 h 09 « Nous avons failli couper l’antenne » Aux députés de poser des questions. Retenons trois moments. Cyril Hanouna d’abord, et la séquence de passage à tabac du député LFI (et ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste) Louis Boyard (lire l’épisode 185, « Hanouna, altesse loyale de Bolloré »). Passage à tabac à base de noms d’oiseau – « abruti » , « tocard » – déclenché par un seul nom prononcé par Boyard : Vincent Bolloré. Et qui a valu à C8 une amende record infligée par l’Arcom, 3,5 millions d’euros (lire l’épisode 189, « Affaire Boyard : Baba à l’amende »). Là, c’est frère sourire Gérald-Brice Viret qui s’y colle en mode mea-culpa et évoque « ce terrible moment », « nous avons failli couper l’antenne », ose-t-il même. Failli seulement. « Jamais Cyril Hanouna n’aurait dû employer ces mots vis-à-vis de Louis Boyard », mais bon, c’est du passé : « Il n’y a jamais eu de récidive et Cyril en est bien d’accord », affirme Gérald-Brice Viret. Encore raté : Hanouna prend en effet un malin plaisir à systématiquement épingler Louis Boyard depuis et avec des arguments de qualité, s’en prenant à sa coupe de cheveux ou ses habits. Parole d’expert de l’infâme nippe, il est vrai. La députée Sophie Taillé-Polian (Génération.s), qui a lancé une pétition contre le renouvellement des autorisations d’émettre de C8 et CNews, n’attend pas 11 heures et l’audition dévolue au cas de la chaîne d’info, dont elle remet en cause, justement, le caractère informationnel. Cette fois, Saada a compris la première question du rapporteur Aurélien Saintoul : « La mission d’intérêt général est parfaitement remplie par cette chaîne. » Et à propos des fausses informations déroulées par la chaîne, eh bien c’est pire sur les réseaux sociaux, figurez-vous, selon Saada. Sauf que, Maxou, si on peut se permettre, les réseaux sociaux ne sont pas, contrairement aux chaînes de la TNT, octroyés gratuitement par l’État. Quant au choix de faire venir Éric Zemmour sur CNews en 2019, non, non ce n’est pas un ordre de Vincent Bolloré, déclare (sous serment, rappelons-le) Gérald-Brice Viret qui assume être, avec le directeur de la chaîne Serge Nedjar, à l’origine du recrutement « pour muscler l’antenne ». Oh ben zut : c’est Éric Zemmour qui a vendu la mèche, expliquant dans un entretien à Valeurs actuelles que la proposition lui a été faite par Vincent Bolloré en personne. Si Saada reconnaît une « suggestion » de Bolloré, il « ne considère pas qu’une suggestion est une instruction » et se dit « ravi d’avoir les conseils » du proprio. La députée insoumise Sarah Legrain aborde quant à elle le cas de Jean-Baptiste Rivoire, ancien journaliste d’investigation de Canal+ où il était également délégué syndical et très régulier emmerdeur de la direction. Il vient tout juste d’être condamné aux prudhommes à verser plus de 150 000 euros à son ancien employeur pour n’avoir pas respecté la clause de non-dénigrement de Canal+ dans un documentaire de RSF consacré à la menace Bolloré – auquel participait d’ailleurs d’une de vos serviteurs. « Il a touché plus de 400 000 euros, affirme Maxime Saada pour une fois au fait de l’affaire, dont une indemnité liée au non-dénigrement de 150 000. » Chez Bolloré, on est visiblement prêt à payer cher pour fermer les bouches. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, lors de son audition à l’Assemblée nationale, le 29 février 2024 — Photo Alain Guilhot/Divergences images pour Les Jours.

10 h 08 « Je n’ai pas du tout cette expérience avec Vincent Bolloré » ​ L’éléphant – breton, certes, mais un bel éléphant tout de même – était dans la pièce depuis le début de l’audition : Vincent Bolloré. Qui, avant sa propre audition devant la commission à la mi-mars, fait une entrée fracassante. Aurélien Saintoul titille Maxime Saada sur l’interventionnisme du proprio. Pas juste pour se faire plaisir, mais l’indépendance vis-à-vis de son actionnaire est une exigence pour chaque détenteur d’une fréquence TNT. Mais bon, il se fait quand même plaisir. Sur la base de l’audition du groupe TF1 et de son président Rodolphe Belmer, qui a dénoncé l’interventionnisme – « le micromanagement » a-t-il dit – de Vincent Bolloré à Canal+ et expliqué ainsi son départ de Canal+, Aurélien Saintoul pique et repique Maxime Saada. Cet interventionnisme, l’a-t-il vécu, Maxime Saada ? Eh bien non, figurez-vous : « Je n’ai pas du tout cette expérience avec Vincent Bolloré. » Et même, insiste Saada, de 2013 à 2015, quand il était directement responsable des programmes à Canal+, « je n’ai jamais eu d’intervention de Vincent Bolloré sur les programmes ». Il en a de la chance, ce Maxime, tout passait par Rodophe Belmer apparemment. Mais lui n’était au courant de rien – « J’étais pas dans le rendez-vous entre Rodolphe Belmer et Vincent Bolloré » –, il n’a rien vu, rien entendu. Il s’est contenté de prendre la place de son ex-patron. C’est sa stratégie, à Maxime Saada : les œillères. Sitôt que ça devient un peu gênant, plop, il s’évapore, regarde ailleurs, disparaît, oubliant que c’est lui qui est à la tête de tout ça. Et depuis 2015, rien de rien. Bolloré ? « Je ne le croise quasiment jamais. » Tout est dans le « quasiment », puisque Vincent Bolloré est présent chaque mardi à Canal+, alors qu’il est officiellement à la retraite et n’occupe même plus aucun poste chez Vivendi, la maison-mère. Il figure pourtant dans l’organigramme du conseil de surveillance du groupe… Entre mille autres exemples de l’intervention de Vincent Bolloré, rappelons l’explication fournie par Maxime Saada en personne à l’humoriste Sébastien Thoen quand il a été viré pour crime de lèse-majesté après une parodie de CNews (lire l’épisode 144, « Bolloré : souriez, vous êtes viré ») : « Décision de l’actionnaire. » Saintoul insiste encore, citant « la terreur » comme méthode de management de Bolloré, ainsi que l’ont écrit vos serviteurs et Le Monde. Déni encore de Saada : « Pardonnez-moi si je ne vais pas prendre comme source Les Jours ou Le Monde, […] ça n’est pas son vocabulaire. » Sauf que le coup de la terreur était couché noir sur blanc le compte-rendu du comité d’entreprise de septembre 2015 dévoilé alors par Les Jours : « La terreur fait bouger les gens », répondait Vincent Bolloré aux élus du personnel qui l’interrogeaient sur la « brutalité » de l’éviction de Belmer et son équipe . Il ajoutait même : « La haute direction d’une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte » et « avoir de temps en temps un petit électrochoc permettant aux collaborateurs de voir qu’il y a un problème est une bonne chose pour le bien de tous ». Autant de citations issues de ce compte-rendu officiel à disposition sur notre site. Maxime, Maxime, Maxime, à nous de vous poser une question : vous êtes vous bien acquitté de votre abonnement aux Jours ?

9 h 48 « Considérez-vous remplir une mission d’intérêt public ? » On entre dans le dur avec une première question d’Aurélien Saintoul, le rapporteur LFI de la commission qu’il a d’ailleurs initiée : « Considérez-vous remplir une mission d’intérêt public ? » Le piège est énorme avec des pieux bien apparents : Saintoul fait ainsi référence aux fréquences qu’occupent C8 et CNews sur la TNT, des fréquences octroyées gratuitement par l’État et qui sont donc remises en jeu cette année. Et des fréquences attribuées par l’Arcom selon un critère : le sérieux financier des candidats, ce qui a écarté par exemple en 2005, à la naissance de la TNT, des projets de télés citoyennes au profit d’industriels tels Vincent Bolloré avec Direct 8 et Tuih-Tuih, sa mascotte en forme de poulet géant dans laquelle suait un intermittent du spectacle sautillant toute la journée en direct à l’antenne (c’était alors le concept). Mais Maxime Saada, visiblement vénère, fait mine de ne pas comprendre : « Ça commence mal », grince-t-il. Effectivement, et Quentin Bataillon, qui comme Gérald-Brice Viret, est Monsieur Je mets de l’huile : « On va commencer ces auditions sur le bon ton, c’est moi qui donne la parole. » Côté huile, c’est Maxime Saada qui a l’air d’en faire quand Aurélien Saintoul le prend au collet : « Vous êtes les plus rappelées par l’Arcom, à votre avis pourquoi ? » C’est, pour Saada, « le volume tout simplement d’antenne qui peut conduire à des erreurs, des maladresses ou des règlements qui changent ». Saintoul appuie là où ça fait mal, tentant de savoir si Saada prend, après chaque sanction, des mesures pour qu’elles ne se reproduisent pas. « Ce qui fait le succès de Cyril Hanouna, c’est sa nature, c’est un risque que nous prenons. » Traduction de Saintoul : « Les amendes du CSA et de l’Arcom ne sont pas dissuasives. » Laëtitia Ménasé, directrice juridique du groupe Canal+, Maxime Saada, président du directoire, et Gérald-Brice Viret, directeur des antennes, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, le 29 février 2024 — Photo Alain Guilhot/Divergences images pour Les Jours.