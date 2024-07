C8 : le grand trépassement

L’humanité s’en remettra-t-elle ? Dans quelques mois, en appuyant sur le bouton 8 de la télécommande, on ne tombera plus sur un Cyril Hanouna bondissant, rugissant, glapissant, appelant à une justice expéditive, hurlant à une union de l’extrême droite et de la droite, lapidant un député qui aurait eu le malheur d’évoquer Vincent Bolloré, déversant une plâtrée de nouilles dans le slip d’un chroniqueur, minaudant pour piéger une personne gay et on en passe 7,7 millions d’autres. L’Arcom a en effet décidé de supprimer sa fréquence TNT à C8, la vitrine en clair du groupe Canal+ et la plus grosse délinquante du paysage audiovisuel, avec un total de 7,7 millions d’euros de sanctions depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle, en 2015.

C’est dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’émettre de quinze chaînes de la TNT que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a pris cette décision, ce mercredi 24 juillet. Adieu C8 donc, et adieu aussi NRJ 12, que notre respect pour les ragoûts nous interdit de qualifier de daube, mais il y a quand même de ça dans cette chaîne de multidiffusions de sous-séries américaines et de téléréalités poisseuses genre Les Anges de la téléréalité à Miami (ou à Marseille, à force on sait plus). Mais c’est avant tout les faibles audiences de NRJ 12, ainsi que son déficit chronique, dans le rouge depuis son lancement en 2005, qui expliquent son éviction de la TNT.