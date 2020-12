Artistes et streaming, je ne t’aime plus mon amour

Ces dernières semaines, selon mes informations, le bureau français de Spotify a commencé à contacter discrètement des artistes qui se sont montrés publiquement critiques envers la plateforme et le modèle du streaming qui a désormais pris le pouvoir sur l’économie de la musique. Le mouvement n’est pas public, le géant suédois continue à affirmer en façade qu’il n’y a pas de problème avec le streaming. Mais, en coulisses, la fronde qui n’a fait que s’amplifier cette année commence donc à pénétrer les bureaux de Spotify comme ceux des autres noms du secteur – Deezer , Apple Music et, dans une moindre mesure, YouTube ou Amazon Music. À tel point que Spotify France s’est même lancé dans une campagne d’interviews accordées à la presse pour déminer le terrain explosif, alors que le bureau de Paris repoussait jusqu’ici toutes les demandes pour ne laisser parler que la chefferie de New York.



On parlait déjà de cette crise larvée sur Les Jours au mois de mai, à la fin du premier confinement : la disparition soudaine des cachets des concerts et les fermetures à répétition des magasins de disques ont révélé à beaucoup d’artistes les faibles revenus qu’ils tirent aujourd’hui du streaming. Dans le même temps, « cette année passée à la maison a laissé beaucoup de temps aux artistes pour réfléchir et s’organiser », grinçait récemment, en visioconférence avec Les Jours depuis la côte est des États-Unis, le compositeur Cody Fitzgerald.