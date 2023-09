Deezer et les artistes : enfin la bonne paye ?

Seul le temps dira si la première impression est la bonne, mais on assiste peut-être à un moment-clé de la jeune histoire du streaming musical. Une bascule de l’enfance à l’adolescence en quelque sorte, créée par la décision de la plateforme Deezer, dévoilée cette semaine, de changer tout son modèle de répartition des revenus au secteur de la musique. Un détail ? De la mécanique comptable sans conséquences sur la vie des artistes et sur ce que nous écoutons ? Probablement pas, tant une bonne partie des problèmes actuels du monde de la musique reposent sur le vieux modèle de rémunération adopté en 2007 – carrément le précambrien à l’échelle d’internet.

On rembobine vite fait parce qu’on a déjà beaucoup parlé de ces débats dans cette obsession des Jours. Depuis l’aube du streaming, toutes les plateformes rémunèrent les acteurs de la musique selon le principe de la part de marché (lire l’épisode 5 de la saison 1, « Streaming : le chemin de l’argent »). On prend le gâteau disponible sur un mois donné (qui cumule revenus de la publicité et des abonnements), puis la plateforme prend sa part (30 %) et 15 % environ vont à la Sacem pour rémunérer les auteurs, compositeurs et éditeurs. Le reste est partagé selon le volume de streams de chaque distributeur : les trois majors, les indépendants Believe et Merlin, d’autres acteurs comme The Orchard, CD Baby, etc. Tout ça est à peu près simple sur le papier, mais on a peu à peu découvert les effets de bord délétères de ce modèle. Un : comme la répartition se fait au volume, les écoutes des plus boulimiques (les 13-25 ans) sont hyperdominantes et poussent les maisons de disques à concentrer leurs moyens sur cette tranche d’âge. Deux : la course au volume est un appeau à faux streams (lire notre série La fête du fake stream). Trois : même si vous n’écoutez que peu de musique et des petits artistes, une large partie de votre abonnement va aux stars du moment.

Tout s’est fait en sous-marin avant de prendre une forme officielle avec une lettre au secteur signée Lucian Grainge, le boss mondial d’Universal Music

Il fallait changer ce modèle dysfonctionnel et, pendant un temps, la principale proposition sur la table s’appelait « user centric » (lire l’épisode 4, « Stream : enfin l’ère du commerce équitable ? ») : on inverse le système en répartissant à partir des écoutes de chaque utilisateur. Son abonnement ne paye donc que « ses » artistes. C’est très bien sur le papier, mais il y a plein de nouveaux effets secondaires en pratique.