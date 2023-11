«Centre national de la musique cherche 15 millions d’euros annuels. Pas sérieux s’abstenir. » Cette petite annonce arrivera peut-être bientôt dans les pages des journaux, tant l’affaire du financement de la maison commune de la musique, créée en 2020 en laissant la question de ses moyens d’existence à plus tard, n’en finit pas de rebondir comme une boule de flipper cabossée. Car plus tard, c’est maintenant : le CNM a besoin de moyens stables pour répondre à ses missions, qui vont de l’observation du secteur jusqu’aux aides à la production ou à la tournée. On l’a déjà raconté précédemment (lire l’épisode 13, « Budget du Centre national de la musique : le stream est passionnel »), la piste d’une taxe de 1,75 % sur le chiffre d’affaires des plateformes de streaming et des réseaux sociaux qui exploitent de la musique (Spotify, Deezer, Apple, Qobuz, YouTube, TikTok, Instagram…) a été retenue par le gouvernement avant que ses opposants – les majors du disque et les plateformes – ne dégainent une autre voie possible : une « contribution volontaire » de tout le secteur, proportionnelle aux revenus de chacun et embarquant aussi bien les acteurs du numérique que les labels et les organisateurs de concerts.



On s’était arrêtés là en octobre, lors d’un débat sur le sujet annulé au MaMa, le raout parisien annuel du secteur de la musique, après la défection de la moitié des invités qui voulaient alors signifier à la ministre de la Culture qu’il était plus que temps de faire un choix. Que l’étape de la discussion avait largement été dépassée, après des mois de tables rondes et de consultations qui ont régulièrement viré à l’affrontement moyennement poli. Las, Rima Abdul Malak n’a convoqué ce mercredi 8 novembre les représentants des plateformes et des majors du disque que pour parler de la contribution volontaire et rentrer dans le détail de sa faisabilité.

Pour les majors du disque, la piste de la contribution volontaire reste la plus réaliste dans un monde du streaming qui doit continuer son expansion — Illustration Stéphane Marcault pour Les Jours.

Pour Alexandre Lasch, le secrétaire général du Snep (Syndicat national de l’édition phonographique), le syndicat des grosses maisons de disques, c’est toujours la piste la plus réaliste dans un monde du streaming qui reste en expansion, si la France ne veut pas devenir un pays trop peu rentable pour ses acteurs internationaux.