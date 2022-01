Neil Young, Spotify et le virus de la désinformation

Ce n’est pas la révolte que l’on attendait, mais la confrontation entre le chanteur canadien vétéran Neil Young, 76 ans, et le géant du streaming musical Spotify est devenue ce week-end le résumé de beaucoup des crispations qui s’empilent aujourd’hui entre les artistes et la plateforme suédoise. Difficile de mesurer l’impact à court terme de cette bisbille, mais elle ne sera certainement pas nulle, tant « l’affaire Neil Young » – comme il y a eu avant « l’affaire Taylor Swift » – est remontée jusque dans des médias généralistes habituellement bien éloignés des remous du streaming. Pendant ce temps, le cours de l’action Spotify, cotée à la bourse de New York, perdait 6 % sur les derniers jours de la semaine dernière, avant de remonter sérieusement depuis vendredi.



Résumons les faits. Lundi 24 janvier, Neil Young, qui pour nos lecteurs de moins de 20… oh, pardon, 60 ans, est un rockeur canadien très influent qui a derrière lui de grands disques comme son classique éternel Harvest, la bande originale du film Dead Man ou plus récemment le surprenant Le Noise, lançait un ultimatum à Spotify par l’intermédiaire de son label.